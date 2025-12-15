فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۳۶۷
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد افزایش یافت

ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک در شهر تهران و مراکز استان‌هایی که با حجم بالای مراجعات مردمی مواجه هستند، از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ تعیین شده است.
به گزارش فراجا، مدیرعامل مؤسسه راهگشا درباره افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک با اشاره به هدف‌گذاری این تصمیم، گفت: این اقدام در راستای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل ارائه خدمات انجام شده و در چارچوب تأکیدهای فرمانده کل انتظامی کشور برای ارتقای کیفیت خدمات انتظامی و کاهش معطلی شهروندان است.
سردار محمود خوش‌نشان اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت مراجعات و ارائه خدمات مطلوب در مراکز پرتردد انجام شده و شهروندان می‌توانند با اطمینان‌خاطر در ساعات اعلام‌شده به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. وی تأکید کرد: هدف از افزایش ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک، ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان، تسریع در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام امور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا از ازدحام و اتلاف وقت مراجعان جلوگیری شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

زوایای پیدا و پنهان تیراندازی مرگبار سیدنی

آثار باستانی!(گفت و شنود)

آقای پزشکیان خواستن، توانستن است(یادداشت روز)

رکوردشکنی روزانه قیمت دلار دولت نباید تماشاچی باشد

اخبار ویژه

ایران همچنان قوی است باید با مذاکره ضعیف شود

استاد ایرانی دانشگاه در آمریکا به اتهام انتقاد از اسرائیل و تمجید از رهبر انقلاب اخراج شد

شورش پالمیرا علیه آمریکا با 3 کشته و 3 زخمی رویترز: کار نیروهای جولانی است

رانت‌خواران شرکت‌های دولتی که مردم را دنبال نخود سیاه می‌فرستند

هشدار قرمز هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در جنوب کشور