ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استانهای پرتردد افزایش یافت
ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک در شهر تهران و مراکز استانهایی که با حجم بالای مراجعات مردمی مواجه هستند، از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ تعیین شده است.
به گزارش فراجا، مدیرعامل مؤسسه راهگشا درباره افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک با اشاره به هدفگذاری این تصمیم، گفت: این اقدام در راستای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل ارائه خدمات انجام شده و در چارچوب تأکیدهای فرمانده کل انتظامی کشور برای ارتقای کیفیت خدمات انتظامی و کاهش معطلی شهروندان است.
سردار محمود خوشنشان اظهار داشت: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت مراجعات و ارائه خدمات مطلوب در مراکز پرتردد انجام شده و شهروندان میتوانند با اطمینانخاطر در ساعات اعلامشده به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. وی تأکید کرد: هدف از افزایش ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک، ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان، تسریع در فرآیند خدماترسانی و انجام امور در کوتاهترین زمان ممکن است تا از ازدحام و اتلاف وقت مراجعان جلوگیری شود.