سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باند سرقت از منازل در مهرآباد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ عبدالوهاب علایی گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه در اولویت پلیس قرار دارد، برخورد با سارقان منزل است که این مسئله به‌صورت ویژه در دستور‌کار پلیس قرار دارد. طی رصد عملیاتی ماموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد‌ جنوبی، همکاران متوجه شدند راکبان دو دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت از منزل می‌کنند.

علایی ادامه داد: این سارقان که همگی حرفه‌ای و سابقه‌دار هستند،

۱۷ آذرماه شناسایی شدند و هنگام دستگیری، سارقان به دستور ایست توجه نکردند و بر‌اساس قانون به‌کارگیری سلاح، مورد هدف گلوله قرار گرفتند. از سارقان ادوات سرقت کشف شد، همچنین ارزش اموال مکشوفه بیش از

یک میلیارد تومان است‌.

وی شهروندان توصیه کرد که منزل خود را بانک نکنند، یعنی اموال با ارزش را در خانه‌ها نگهداری نکنند. علاوه ‌بر این استفاده از دوربین مداربسته توصیه می‌شود.