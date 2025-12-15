تمام بخشهای غیرمجاز ابَرویلای معروف جاده چالوس تخریب شد
طی روزهای گذشته تمام بخش غیرمجاز ابَرویلای معروف جاده چالوس که متعلق به شخص ذینفوذ است، به طور کامل تخریب شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: طی روزهای گذشته گزارشی مبنی بر تخریب کامل قسمت غیرمجاز یک ابَرویلا که در حاشیه رود کرج بنا شده بود، با دستور قضائی پخش شد. دستور تخریب این ابَرویلا در اسفند ۱۴۰۰ داده شد و بخشی از ویلا هم در همان تاریخ تخریب شد، اما چون تخریب بناهای بزرگ شامل هزینههای بالاست اجرای ان از سوی نهادهای دولتی زمانبر میشود.
این ابَرویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود، حکم تخریبش از سوی مرجع صالح قضائی صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بالای تخریب آن اجرای عملیات تخریب زمانبر شد.
در حال حاضر تمام قسمتهای غیرمجاز این ابَرویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است.