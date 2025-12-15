مافیای کنکور پدر تعلیم و تربیت را درآورده است

وزیر آموزش ‌و پرورش گفت: در حالی ‌که ما دنبال تربیت هستیم اما کنکور پدر تعلیم و تربیت را درمی‌آورد؛ مافیای کنکور تمام طرح‌های کیفیت‌بخشی و تربیت‌بخشی آموزش را نقش بر آب

به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» که روز دوشنبه در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه آموزش‌وپرورش به عنوان مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار کشور، نیازمند سیاست‌گذاری‌های نوین، ارتقای کیفیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است، اظهار داشت: ما به اهداف تعلیم و تربیت دست نمی‌یابیم؛ چرا؟ چون من در آموزش‌وپرورش دنبال تربیت هستم اما کنکور پدر تعلیم و تربیت را درمی‌آورد؛ مافیای کنکور تمام طرح‌های کیفیت‌بخشی و تربیت‌بخشی آموزش را نقش بر آب می‌کند. با این اوصاف من چه سهم و نقشی در کنکور دارم؟ کنکور اصلاً چه ارتباطی به من دارد؟ و من را به جای آنکه به اهداف تعلیم و تربیت نزدیک کند، دور می‌کند.

کاظمی با تاکید بر اینکه تمام نظام‌های آموزش‌وپرورش دنیا به‌هم پیوسته است اما کنکورزدگی آموزش‌وپرورش باعث گسست نظام تعلیم‌وتربیت در سطح کشور شده است، ادامه داد: این موضوع در بحث کلان و در خود آموزش‌وپرورش هم باید اصلاح شود. نظام آموزش‌وپرورش را خیلی پهن و گسترده کرده‌ایم یعنی در دوره متوسطه دوم کاری کرده‌ایم که بهره‌وری در نیروی انسانی و بهره‌وری امکانات و موقعیت‌های تربیتی به‌شدت تضعیف شده است.

بخش عمده بودجه وزارت آموزش ‌و پرورش

صرف حقوق پرسنل می‌شود

وی در ادامه ضمن اشاره به بودجه وزارتخانه متبوعش که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق پرسنلی می‌شود، گفت: بودجه کنونی در کیفیت آموزشی چه تاثیری دارد؟ در حالی‌ که عمده سهم بودجه صرف مسایل پرسنلی و حقوق نیروهاست لذا دست من مدیر چه بودجه‌ای قرار دارد که می‌توانم صرف کیفیت‌بخشی کنم؟ این‌قدر عدد آن پایین است که قابل گفتن نیست و در حد چهاردرصد است.

وزیر آموزش‌وپرورش تاکید کرد: چطور من می‌توانم به کیفیت برسم؟ این چهاردرصد را هم به پول آب، برق، سرانه و... می‌دهم. شما از معاون ابتدائی‌ و متوسطه بپرسید که کدام ریال و ردیف را به اینها اختصاص داده‌ام که بروند به طرح‌های سطح ارتقای کیفیت در حوزه آموزش ابتدائی و... بپردازند.

کاظمی ادامه داد: آموزش‌وپرورش، یکی از اولویت‌های دولت است که می‌تواند آورده‌های فراوانی برای آینده کشور به ارمغان بیاورد.

وی درباره جایگاه آموزش‌وپرورش در دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم، چند مسئله کلان را برطرف کرده است و آموزش‌وپرورش نیز روی میز دولت قرار دارد و به مسئله اول کشور قلمداد می‌شود. رئیس‌جمهور با نگاه راهبردی خود بر این باور است آموزش‌وپرورش، نقطه آغاز تحول در کشور است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه نقطه آغاز دستیابی به کیفیت و عدالت آموزشی به چهار تحول اساسی نیاز دارد، گفت: این محورها در احکام و قوانین کشور آمده‌اند. «تحول برنامه درسی»، «تحول در ساختار آموزشی»، «تحول در سازمان و ساختار» و «تحول در حکمرانی» چهار تحول اساسی هستند.

کاظمی درباره ضرورت تحول ساختار نظام آموزشی توضیح داد: مادامی که ساختار نظام آموزشی به ساختاری یکپارچه و مبتنی بر نیازهای جامعه و رویکرد تربیتی تبدیل نشود، به اهداف تربیت دست‌یافتنی نیستند. متاسفانه، مافیای کنکور، بسیاری از طرح‌های کیفیت‌بخشی و تربیتی را نقش بر آب می‌کند و آموزش‌وپرورش را از اهداف اصلی خود دور می‌کند. کنکورزدگی نه‌تنها به تربیت کمک نمی‌کند، بلکه مانعی برای آن به حساب می‌آید.

وی درباره تعدد رشته‌های تحصیلی دوره دبیرستان گفت: چنین ساختاری، بهره‌وری نیروی انسانی و امکانات را به‌شدت کاهش داده و نیازمند بازنگری جدی است.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره کیفیت نظام آموزشی کشور بیان داشت: متاسفانه، سطح کیفی آموزش در کشور مطلوب نیست و تمام صاحب‌نظران چنین باوری دارند. نکته مهم و اساسی این است که علت این موضوع ریشه‌یابی شود. برنامه درسی در وضعیت کنونی کیفیت آموزش نقش دارد اما نحوه اجرای برنامه درسی نیز حائز اهمیت است.

انتقاد از تعطیلی‌های مکرر مدارس

کاظمی با انتقاد از تعطیلی مدارس گفت: آموزش را به دلایل مختلف حدود ۲۲ روز در هر سال تعطیل می‌کنیم. اولین راه‌حل برای بسیاری از مسائل، بستن مدارس است. مشکلات را قبول داریم اما تعطیلی مدارس، خسارتی به نظام تعلیم‌وتربیت وارد می‌کند که هیچ‌کس قادر به جبران آن نیست. حذف پنجشنبه‌ها در یک مقطع زمانی، یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌ها به نظام تربیتی کشور بود. علاوه‌بر این، وجود مدارس دوشیفته نیز به‌شدت بر کیفیت آموزش اثر منفی گذاشته است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی، چرخ پیشران هر مجموعه است، افزود: معلمی که از حداقل رفاه برخوردار نیست، معلمی که در سخت‌ترین شرایط و در دورترین مسیرها خدمت می‌کند، چگونه می‌تواند با انگیزه کامل فعالیت کند؟ این معلمان با همه مشکلات، به نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

کاظمی درباره بودجه آموزش‌وپرورش گفت: سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی کشور در سال‌های گذشته حدود ۱۲درصد بود و اندکی در سال ۱۴۰۴ شرایط اندکی بهبود یافت. اما همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم.