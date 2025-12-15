شکایت احتمالی مصر از فیفا

نامگذاری عجیب بازی ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، حواشی زیادی را ایجاد کرده است. هر دو کشور با ارسال نامه‌ به فیفا مخالف برگزاری هرگونه جشن مربوط به اقلیت‌های جنسی در حاشیه بازی خود و خواهان لغو این مراسم هستند. اتفاقی که تا این لحظه واکنش رسمی فیفا را به همراه نداشته است.در مصر اما کار به پارلمان کشیده و نمایندگان مجلس این کشور از وزیر ورزش خواسته‌اند به طور جدی پیگیری این موضوع باشد. یکی از مسئولان فوتبال این کشور در گفت‌وگویی تاکید کرد؛ فدراسیون فوتبال مصر در حال حاضر منتظر پاسخ فیفا به نامه خود است تا بر اساس آن درباره گام بعدی تصمیم‌گیری شود؛ اگر پاسخ حاکی از پذیرش درخواست باشد، پرونده بسته می‌شود، اما اگر پاسخ منفی باشد، سناریوهای تصاعدی متناسب با محتوای نامه‌ای که انتظار می‌رود به فدراسیون‌های مصر و ایران برسد، مطرح خواهد شد. او همچنین تاکید کرد در صورت رد درخواست مصر از سوی یکی از کمیته‌های فیفا، امکان اعتراض به کمیته استیناف وجود دارد و اگر تصمیم از سوی شورای فیفا صادر شود، اعتراض باید به دادگاه CASارائه شود.