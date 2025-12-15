سرویس ورزشی-

همزمانی انتخابات بعدی کمیته ملی المپیک با رویدادهای مهم بین‌المللی از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا، المپیک جوانان داکار و بازی‌های داخل سالن ریاض،

از یک‌سو و از سوی دیگر فاصله زمانی اندک تا بازی‌های المپیک 2028، موجب شده است موضوع بازنگری در زمان‌بندی دوره مدیریتی در دستور کار قرار گیرد.

پنجاه و چهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک روز چهارشنبه دهم دی ‌ماه در سالن اجتماعات پارالمپیک واقع در طبقه دوم کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود. قرار است در این مجمع درخصوص ارائه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی، دریافت و پرداخت‌های کمیته ملی المپیک در سال 1403، تعیین حسابرس سال 1404، ارائه گزارش عملکرد کمیته ملی المپیک از جمله بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، تعیین زمان مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک و تغییر اساسنامه جهت تطبیق دوره‌های انتخاباتی کمیته ملی المپیک با زمان‌بندی بازی‌های المپیک تصمیم‌گیری شود. اما قبل از برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک باید تکلیف کمیسیون ورزشکاران مشخص شود. سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ساعت 9 لغایت 15 روز جمعه 28 آذرماه برگزار می‌شود. برای حضور در انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران که طی روزهای 28 آبانماه لغایت 8 آذر ماه تعیین شده بود 31 ورزشکار به نام‌های نگین آلتونی(کاراته)، فاضل اتراچالی(کبدی)، سیدعلی اسماعیل‌زاده پاکدامن (شمشیر بازی)، مهران برخورداری(تکواندو)، فرانک پرتوآذر (دوچرخه‌سواری)، حسن تفتیان(دوومیدانی)، مهدی جلوه قاضیانی(والیبال)، میر مصطفی جوادی علی آبادی(وزنه‌برداری)، امیر جوهری خو(تیراندازی)، نجمه خدمتی (تیراندازی)، علی داوودی (وزنه‌برداری)، رؤیا داودیان‌خان (کبدی)،‌ هانیه رستمیان(تیراندازی)، فرزانه رضا‌سلطانی (اسکی)، دانیال ساوه شمشکی(اسکی)، آرین سلیمی (تکواندو)، رحمان عموزاد خلیلی (کشتی)، فرزانه فصیحی (دوومیدانی)، زهرا کریمی (کبدی)، ناهید کیانی (تکواندو)، محمدرضا گرایی (کشتی)، سجاد گنج زاده (کاراته)، علی لبیب (دوچرخه‌سواری)، شهربانو منصوریان (ووشو)، الهه منصوریان (ووشو)، امیر مهدیزاده (کاراته)، امین میرزازاده (کشتی)، میلاد وزیری (تیراندازی با کمان) و علی یوسفی (وزنه‌برداری) ثبت‌نام کردند. با توجه به حضور ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک، وی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نیز خواهد بود.

دوره ریاست دو ساله می‌شود

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که قرار است در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک مطرح شود، و تغییر اساسنامه جهت تطبیق دوره‌های انتخاباتی کمیته ملی المپیک با زمان‌بندی بازی‌های المپیک است. قرار است در صورت تأیید اعضای مجمع، ریاست کمیته ملی المپیک «فقط در دوره بعد» دو ساله شود، به این ترتیب انتخابات که طبق روال باید شهریور سال 1405 برگزار شود، بعد از بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا با تأخیری چندماهه به انجام خواهد رسید و دوره ریاست پس از دو سال یعنی بعد از المپیک 2028 لس‌آنجلس به پایان می‌رسد، بعد از آن مجدداً دوره‌ها چهارساله می‌شود و به روال عادی بازخواهد گشت،به این ترتیب دوره‌های کمیته ملی المپیک از پایان هر المپیک تا پایان المپیک بعدی خواهد بود. در روال فعلی با روی کار آمدن هر کادر مدیریتی در کمیته ملی المپیک، زمانی دوساله در اختیار مسئولان وجود دارد که به‌اعتقاد برخی کارشناسان این زمان برای برنامه‌ریزی کافی نیست.

چرا قرار است انتخابات کمیته ملی المپیک دو ساله شود؟

اما چرا کمیته ملی المپیک قصد دارد این تصمیم مهم را اتخاذ کند؟! در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت به دنبال تعویق اجباری برگزاری بازی‌های المپیک توکیو به دلیل کرونا، فرآیند برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک نیز با وقفه همراه شد. در آن زمان این تصمیم با هدف حفظ ثبات مدیریتی و فراهم‌کردن امکان مدیریت هرچه بهتر کاروان ورزشی ایران در المپیک اتخاذ شد و به مدیران دوره قبل این فرصت را داد تا مسئولیت هدایت امور تا پایان المپیک توکیو را برعهده داشته باشند. در نهایت، پس از پایان المپیک توکیو، انتخابات کمیته ملی المپیک در ششم شهریورماه سال 1401 برگزار و دوره جدید مدیریتی با ریاست محمود خسروی‌وفا به مدت چهار سال آغاز شد که مطابق تقویم باید انتخابات بعدی آن در شهریور 1405 برگزار شود. با این حال، همزمانی انتخابات بعدی با رویدادهای مهم بین‌المللی از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا، المپیک جوانان داکار و بازی‌های داخل سالن ریاض، از یک‌سو و از سوی دیگر فاصله زمانی اندک تا بازی‌های المپیک 2028، موجب شده است موضوع بازنگری در زمان‌بندی دوره مدیریتی در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس، پیشنهاد برگزاری دوره‌ای دوساله به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از تداخل مدیریتی در آستانه رویدادهای بزرگ پیش‌رو، در مجمع کمیته ملی المپیک مطرح خواهد شد.