آزادی معنوی، آزادی انسان از قید و اسارت خودش است(سلوک عارفانه)





«آزادی همیشه دوطرف می‌خواهد به‌طوری که چیزی از قید چیز دیگر آزاد باشد. در آزادی معنوی، انسان از چه می‌خواهد آزاد باشد؟ جواب این است که آزادی معنوی برخلاف آزادی اجتماعی، آزادی انسان، خودش از خودش است. آزادی اجتماعی، آزادی انسان است از قید و اسارت افراد دیگر، ولی آزادی معنوی نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان است از قید و اسارت خودش.(1)

1- آزادی معنوی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص24