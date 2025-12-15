فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۳۳۹
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری از امروز

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از پیش فروش بلیت قطارهای مسافری دی‌ماه از امروز سه‌شنبه 25 آذر 1404 خبر داد.
بر اساس اعلام روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پیش فروش بلیت در محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ 30 دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت هشت و نیم تا 11 صبح امروز سه‌شنبه 
25 آذر ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.
پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت 11 تا 13 و 30 دقیقه امروز سه‌شنبه 25 آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. لازم به ذکر است از ساعت 14 امروز سه‌شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره 0215149 تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

زوایای پیدا و پنهان تیراندازی مرگبار سیدنی

آثار باستانی!(گفت و شنود)

آقای پزشکیان خواستن، توانستن است(یادداشت روز)

رکوردشکنی روزانه قیمت دلار دولت نباید تماشاچی باشد

اخبار ویژه

ایران همچنان قوی است باید با مذاکره ضعیف شود

استاد ایرانی دانشگاه در آمریکا به اتهام انتقاد از اسرائیل و تمجید از رهبر انقلاب اخراج شد

شورش پالمیرا علیه آمریکا با 3 کشته و 3 زخمی رویترز: کار نیروهای جولانی است

رانت‌خواران شرکت‌های دولتی که مردم را دنبال نخود سیاه می‌فرستند

هشدار قرمز هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در جنوب کشور