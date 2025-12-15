کد خبر: ۳۲۴۳۳۹
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری از امروز
راهآهن جمهوری اسلامی ایران از پیش فروش بلیت قطارهای مسافری دیماه از امروز سهشنبه 25 آذر 1404 خبر داد.
بر اساس اعلام روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران پیش فروش بلیت در محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ 30 دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت هشت و نیم تا 11 صبح امروز سهشنبه
25 آذر ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت 11 تا 13 و 30 دقیقه امروز سهشنبه 25 آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود. لازم به ذکر است از ساعت 14 امروز سهشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره 0215149 تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.