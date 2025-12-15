کارگردان آمریکایی به دست فرزندش کشته شد
نشریه آمریکایی «پیپل» به نقل از منابع آگاه نزدیک به خانواده راب راینر اعلام کرد که این کارگردان و بازیگر مشهور هالیوود به همراه همسرش، میشل سینگر راینر، به دست پسرشان نیک به قتل رسیدهاند.
این حادثه حوالی ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته (۲۳ آذر) به وقت محلی رخ داد و نیروهای آتشنشانی لسآنجلس پس از دریافت تماس برای امدادرسانی پزشکی به محل اعزام شدند. مأموران پس از ورود، با پیکر بیجان یک مرد ۷۸ ساله و یک زن ۶۸ ساله روبهرو شدند که هویت آنها بهعنوان راب و میشل راینر تأیید شد.
بر اساس اعلام پلیس، نیک راینر ۳۲ ساله زنده بوده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد و تاکنون فرد دیگری در ارتباط با این پرونده بازداشت نشده است. راب راینر از چهرههای شناختهشده سینمای آمریکا بود که با بازی در سریال «همگی در خانواده» به شهرت رسید و نخستین تجربه کارگردانیاش را با فیلم «این اسپینال تپ است» در سال ۱۹۸۴ رقم زد. پس از انتشار خبر، باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا و جمعی از سینماگران هالیوود با انتشار پیامهایی نسبت به این حادثه ابراز تأسف کردند.