نصب ۵۰ ایستگاه شارژ پاکرو، موتور و دوچرخه برقی در اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان از ایجاد ۵۰ ایستگاه شارژ پاکرو و انواع وسیله حملونقل سبک برقی در این کلانشهر خبر داد و گفت: این ایستگاهها در پارکینگهای شهری و ایستگاههای منتخب مترو نصب میشود.
سعید ساکت اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۵۰ ایستگاه شارژ وسایل حملونقل پاک شامل اسکوتر برقی، موتورسیکلت برقی و دوچرخه برقی در سطح شهر اصفهان پیشبینی شده است که برای نخستینبار در کشور ظرفیت شارژ همزمان ۱۰۰ وسیله را خواهد داشت.
وی با اشاره به محل استقرار این تجهیزات گفت: ایستگاههای شارژ در تمام پارکینگهای سطح شهر و ایستگاههای منتخب مترو جانمایی خواهد شد تا دسترسی شهروندان به زیرساخت شارژ وسایل حملونقل برقی تسهیل شود. ساکت تصریح کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل پاک بهویژه برای وسایل برقی سبک، نقش مؤثری در تشویق شهروندان به استفاده از شیوههای نوین جابهجایی و کمک به کاهش آلایندهها خواهد داشت.