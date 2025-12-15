در حوزه نفت، گاز و معدن بالاترین ظرفیت همکاری میان ایران و چین قابل تصور است
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران اندیشکده و پژوهشکدههای روابط بینالملل چین اظهار داشت: پروژههایی در کشورمان وجود دارد که در کمتر کشوری مشابه آن یافت میشود. در حوزه نفت، گاز و معدن بالاترین ظرفیت همکاری میان دو کشور قابل تصور است.
محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دیدار جمعی از مدیران اندیشکده و پژوهشکدههای روابط بینالملل چین با اشاره به نقش اندیشکدههای دو کشور در معرفی ظرفیتها و ارتقای سطح تعاملات به تمامی ابعاد، گفت: روابط استراتژیک ایران و چین بهعنوان دو شریک راهبردی بیش از نیمقرن قدمت دارد. باتوجه به تحولات امروز جهان این روابط دیرینه، ظرفیتهای گستردهتری برای توسعه همکاری در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و فناوری بین دو کشور میطلبد که نقش اندیشکدههای دو کشور را در شناخت موانع تعمیق روابط و همچنین معرفی دقیق ظرفیتها پررنگتر میکند. روابط راهبردی ایران و چین نیازمند تعمیق همکاریها در تمامی ابعاد است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش اندیشکدههای دو کشور را در شناسایی موانع ارتباطی مهم دانست و تصریح کرد: اندیشکدههای روابط بینالملل ایران و چین باید بهطور متقابل وظیفه خود را در معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری و شناخت بهتر مردم دو کشور ایفا کنند.
وی افزود: در این میان رفتوآمد پژوهشگران نباید صرفاً به همایشها و رویدادهای سالانه محدود شود؛ بلکه باید بهصورت مستمر و پیوسته ادامه یابد تا این تداوم ارتباط به شناخت بیشتر مردمان دو کشور از یکدیگر منجر شود.
دستیار رهبری انقلاب ظرفیتهای متقابل دو پایتخت را از مؤلفههای اقتدار دو کشور برشمرد و بیان داشت: در همه ارکان جمهوری اسلامی نسبت به روابط با چین حساسیت و توجه ویژهای وجود دارد و تاکنون تفاهمنامههای مهم و استراتژیک اقتصادی بین دو کشور منعقد شده است. در این میان امیدواریم دو بسته اقتصادی که چندی قبل میان دو کشور امضا شده است، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
مخبر با اشاره به وجه مشترک ایران و چین در مقابله با یکجانبهگرایی غرب و تحریمها علیه ایران، ادامه داد: راهبرد تعامل با چین راهبرد قطعی نظام است. ما از توسعه همهجانبه روابط با پکن استقبال میکنیم و برگزاری نشستهای مشترک میان اندیشکدههای دو کشور را گامی بلند در عملیاتیشدن واقعی راههای تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و سایر مؤلفههای حکمرانی میدانیم.
دستیار رهبر معظم انقلاب با اشاره به فراهمبودن بستر سرمایهگذاری برای طرف چینی در ایران، افزود: پروژههایی در کشورمان وجود دارد که در کمتر کشوری مشابه آن یافت میشود. در حوزه نفت، گاز و معدن بالاترین ظرفیت همکاری میان دو کشور قابل تصور است.
به گزارش ایسنا، در آغاز این دیدار که در حاشیه برگزاری سومین مجمع اندیشکدههای ایران و چین در تهران انجام شد، نایبرئیس مؤسسه روابط خارجی خلق چین، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان، مسئول مطالعات خاورمیانه در مؤسسه شانگهای جیائو جیاوی درباره ارتقای سطح همکاریهای دو کشور و رفع موانع موجود سخنرانی کردند.