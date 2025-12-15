دستاوردهای ارزشمندی در انرژی هستهای کسب کردهایم
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی خود را محدود به تولید برق نکرد و به حوزههای مختلف وارد شد، تصریح کرد: انرژی هستهای کاربرد فراوانی در سلامت و پزشکی داشته و خوشبختانه دستاوردهای ارزشمندی هم کسب کردهایم.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در جریان رونمایی از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی با تبریک هفته پژوهش، بیان کرد: در این نمایشگاه شاهد بخش کوچکی از تلاشهای شبانهروزی پژوهشگران و دانشمندان کشورمان هستیم. افتخار و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی باسواد و باانگیزه است که در هر زمینهای کار کند، خوش میدرخشند.
وی ادامه داد: در همه برنامهها و راهبردهای پیشرفت و توسعه کشور باید از ظرفیت نیروی انسانی خود حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هرگاه از این سرمایه بهتر استفاده کردیم، دستاوردهای ارزشمندی کسب کردیم و هرگاه غفلت کردیم، همچنان وابسته ماندیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان کشورمان در تراز جهانی فعال هستند، گفت: جوانان عالم، برجسته، با نشاط و با انگیزه در این شرکتها حضور داشته که ما ادعای آنها را قبول داریم که کالا یا دانش فنی ایجاد میکنند که قابل رقابت با سایر کشورها است.
عارف همچنین افزود: بر اساس تجربه دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، راهبرد توسعه شرکتهای دانشبنیان انتخاب و این ظرفیت در کشور شناخته شد. ما اکنون تعداد زیادی از دانشمندان تراز دنیا را داریم که برخی ترجیح میدهند گمنام فعالیت کنند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس همین ظرفیت علمی کشور بود که در سند چشمانداز بیست ساله، دستیابی به جایگاه اول منطقهای در زمینه علم و فناوری مدنظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت دانش هستهای، گفت: اگر از این فناوری استفاده کنیم میتوانیم خدمات بهتری ارائه کرده و برنامههای پیشرفت کشور را اجرا کنیم. این راهبرد در دستور جدی سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است هرچند این سازمان برای تولید برق تشکیل شد یعنی در دهه پنجاه شمسی تولید برق هستهای به دلیل پاک بودن این انرژی و راندمان بالا در دستور کار قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم ایجاد ۲۰ نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی دنبال شد.
عارف در ادامه افزود: سازمان انرژی اتمی خود را محدود به تولید برق نکرد و به حوزههای مختلف وارد شد. انرژی هستهای کاربرد فراوانی در سلامت و پزشکی داشته و خوشبختانه دستاوردهای ارزشمندی هم کسب کردهایم. بهگونهای که بسیاری از بیمارانی که فکر میکنند در درمان به بنبست رسیدهاند با رادیوداروی تولید داخل درمان شدهاند. تاکنون ۷۰ رادیودارو در کشور تولید شده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به ضایعات حدود ۳۰ درصد تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: این مقدار از ضایعات از جیب مردم هزینه میشود که البته پژوهشگاه علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی گامهای بلندی برای رفع این مسئله برداشته تا شاهد کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و قیمت مناسب محصولات کشاورزی باشیم.
عارف با بیان اینکه در زمینه فناوریهای پیشرفته از جمله نانو، هستهای، زیستی، هوش مصنوعی و آی سی تی در شرایط خوبی قرار داریم، گفت: اولویت دولت چهاردهم حرکت با شتاب بیشتر در زمینه فناوریهای نوظهور است تا هم نیازهای خود را تامین کرده و هم دستاوردهای خود را به کشورهای منطقه که علاقهمند همکاری با ما هستند ارائه کنیم.
عارف همچنین از بخشهای مختلف نمایشگاه ایران ساخت بازدید کرد و در گفتوگو با مدیران شرکتهای حاضر در این نمایشگاه، در جریان مسائل و نیازمندیهای آنها قرار گرفت.
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
«محمد اسلامی» روز دوشنبه در سخنانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای هستهای در نمایشگاه بینالمللی تهران گفت: در سازمان انرژی اتمی با عنایت ویژه رهبری نماد موفق زنده نگه داشتن چرخه خلاقیت و نوآوری است که تبدیل ایده به محصول در کوتاهترین زمان انجام میشود.
وی گفت: سال ۱۴۰۲ در همین نمایشگاه اعلام کردیم پنجاه رادیودارو داریم و امروز ۷۰ رادیوداروی تولیدی داریم و ۲۰ رادیوداروی دیگر در فاز تحقیقات هستند.
اسلامی افزود: با بیش از ۴۵ دانشگاه کشور تفاهم فعال داریم و امروز با دانشگاه سبزوار تفاهمنامهای را برای همکاری علمی و پژوهشی با سازمان انرژی اتمی امضا کردیم.
سامانی: ۴ دستاورد رادیودارویی رونمایی میشود
«علی سامانی» معاون پژوهشگاه علوم و فنون هستهای روز دوشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای هستهای در نمایشگاه بینالمللی تهران گفت: در سال جاری سعی کردیم در حوزه فناوری هستهای در زندگی روزمره مردم بیشتر وارد شویم. در حوزههای انرژی و راکتور و گداخت کارگاههایی را برگزار کردیم و همکاران ما همچنین در حوزه کاربرد پرتوها و فوتونیک و نیز در حوزه سلامت و انرژی هستهای دستاوردهایی را ارائه کردند.
وی گفت: رادیوداروهایی که امروز معرفی میشوند در رابطه با سرطان ملانومای پوست کشنده کاربرد دارد. تشخیص این بیماری در مراحل اولیه بسیار مهم است. رادیوداروی گالیوم ۶۸ الفا MSH در این زمینه کاربرد دارد و فاز بالینی آن با نتایج خوبی در بیمارستان امام خمینی انجام شده است. مطالعات پیش بالینی نشان داده برای تصویربرداری بیماران ملانومای متاستاتیک در کشور مفید باشد. همچنین رادیوداری لوتوسیم ۱۷۷ الفا MSH
تولید شده است که در حوزه تشخیص و درمان ملانومای بدخیم کاربرد دارد و در دنیا هنوز این رادیودارو اعلام رسمی نشده و در فاز بالینی است و ما هم در ایران این رادیودارو را در فاز بالینی در حال آزمایش داریم.
سامانی ادامه داد: همچنین دستگاه خودکار تولید تمام اتوماتیک رادیودارو از دیگر دستاوردهای ماست و برای تولید رادیوداروهایی که نیمه عمر بسیار کوتاهی دارند، کاربرد دارد.
وی تاکید کرد: ما باید به سمت اتوماسیون کردن تولید رادیوداروها برویم و تولید این دستگاه در این رابطه مهم است.
سامانی گفت: همچنین سامانه شبکه ملی آموزش هستهای راهاندازی شده است که با شعار دانش هستهای برای همه به عنوان زیرساخت کلیدی توسعه آموزش علوم هستهای در کشور راهاندازی شده است.
سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشی و تست آزمون پیشرفته (ایران ساخت) با حضور ۲۷۰ شرکت داخلی و ۹ هزار محصول از ۲۲ تا ۲۵ آذر در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، محصولات ارائه شده در این نمایشگاهها شامل حوزههای نفت گاز و پتروشیمی، کشاورزی و محیط زیست، برق الکترونیک و نرمافزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، تجهیزات حوزه فناوری راهبردی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات حوزه تست و آزمون صنعتی، شبیهساز، تجهیزات آموزشی و ارائهکنندگان خدمات کالیبراسیون میشود.