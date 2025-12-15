پیکر آیتالله سید محمد شاهچراغی با حضور باشکوه مردم و مسئولین در سمنان تشییع شد
آیین تشییع پیکر آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم قدرشناس و مسئولان سمنان برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری صبح دوشنبه با حضور باشکوه مردم و مسئولان سمنان از معراج الشهدای این شهر به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، مسئولان استان سمنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و اقشار مردم متدین و قدرشناس استان سمنان حضور داشتند.
یکی از نکات قابل توجه در مراسم تشییع پیکر پاک این عالم ربانی، حضور جوانان و نوجوانان بود.
به گزارش مهر، نکته قابل توجه دیگر در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیتالله شاهچراغی جمعیت بسیار زیاد مردم بود. علیرغم اینکه پلیس راهور در مسیر تشییع، اعمال محدودیتهای ترافیکی کرد اما خیل عظیمی از مردم به سمت معراجالشهدای سمنان در حرکت کردند که هدایت آنها قدری دشوار شد.
سومین نکته از مراسم تشییع پیکر آیتالله شاهچراغی، تصاویر و پلاکاردهایی بودند که حضار در دست داشتند، تصاویر آیتالله شاهچراغی که در بین جمعیت مشایعتکنندگان دیده میشد.
پیکر این عالم ربانی امروز سهشنبه در شهرستان دامغان و روستای حسن آباد که زادگاه ایشان محسوب میشود، به خاک سپرده خواهد شد.
آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق مردم استان سمنان در مجلس خبرگان، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و همچنین امام جمعه سابق سمنان بود. وی ۲۰ سال این سمت را برعهده داشت و مردم استان بسیار به ایشان علاقه دارند. ایشان روز شنبه پس از گذراندن دورهای از بیماری، در یکی از بیمارستانهای سمنان دعوت حق را لبیک گفت. گفتنی است، مرحوم آیتالله شاهچراغی عموی «شهید حاج سید حسن شاهچراغی» مدیر مسئول پیشین کیهان بود که یک اسفند ۱۳۶۴ در جریان عملیات والفجر ۸ در حالی که به همراه هشت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ارشد ارتش و مقامات عالی قضائی عازم جبهههای جنگ بود، بر اثر حمله جنگندههای رژیم بعث عراق به هواپیمای مسافربری به شهادت رسید.