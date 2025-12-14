عراقچی: توسعه افغانستان یک الزام راهبردی برای کل منطقه است
وزیر امور خارجه در نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تهران گفت: توسعه افغانستان، یک الزام راهبردی برای کل منطقه است.
نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه روز یکشنبه و با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در تهران آغاز به کار کرد.
این نشست به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف گفتوگوی سازنده منطقهای، با حضور نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در تهران آغاز به کار کرد.
سیدعباس عراقچی در این نشست طی سخنانی گفت: مایه افتخار است که امروز در جمع شما نمایندگان کشورهایی حضور دارم که نه تنها همسایه افغانستان هستید، بلکه شریکان سرنوشت منطقه محسوب میشوید.
وی خطاب به حاضران در نشست عنوان کرد: شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. افغانستان صاحب سرزمین و مردمی شریف و ظرفیتهایی بیبدیل است که در طول تاریخ نقش پلی بین مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت عظیمی در حوزههای اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است.
عراقچی بیان کرد: جایگاه ژئوکونومیک افغانستان آن را در مرکز شبکههای ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار میدهد از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است.
وی گفت: تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است، بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور همواره بر ادغام همهجانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم تحولات و چالشهای منطقهای تنها از مسیر گفتوگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهرهگیری از سازوکارهای بومی و همکاریهای پایدار بین کشورهای منطقه قابل مدیریت است.
وی گفت: ما در حوزه حملونقل، تجارت، خدمات کنسولی و انرژی تجربیات قابل توجهی اندوختهایم و معتقدیم با همگرایی و هماهنگی میتوان یک چارچوب پایدار برای همکاری منطقهای پیرامون افغانستان ایجاد کنیم.
عراقچی بیان کرد: این همکاری نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت در مرکز همه این تلاشها مردم افغانستان قرار دارند، مردمی که شایسته برخورداری از آینده مطمئن هستند.
وزیر امور خارجه گفت: کشورهای حاضر در این نشست بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقهای برای کمک به این مردم دارند.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ایجاد سازوکارهای منظم گفتوگو بین کشورهای همسایه افغانستان ضرورتی راهبردی است. این نشستها نه تنها از سوءتفاهمات جلوگیری میکند بلکه امکان هماهنگی سیاستها و برنامههای اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه بین کشورهای منطقه را فراهم آورده و بستر مناسبی برای کاهش تنشها و ارتقای همکاریهای سازنده بین همسایگان ایجاد میکند.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: این نشستها نه تنها امکان هم افزایی و هماهنگی در زمینههای مختلف را فراهم میکند بلکه به ایجاد یک رویکرد منطقهای منسجم و پایدار در مدیریت چالشها و بحرانهای مشترک نیز کمک میکند.
وی افزود: از این منظر تقویت تعامل و همگرایی بین کشورهای منطقه به عنوان عامل کلیدی در تحقق صلح پایدار و ثبات بلندمدت اهمیت ویژهای دارد و میتواند زمینه را برای ایجاد اعتماد متقابل هماهنگی راهبردی و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت مشترک فراهم کند.
عراقچی افزود: منطقه ما در آستانه تحولات اقتصادی مهم است.از گسترش کریدورها تا شکلگیری محورهای جدید انرژی و تجارت، ما امروز در نقطهای قرار داریم که میتواند آغاز مرحله جدید در همکاریهای منطقهای باشد.
وی گفت: آیندهای که در آن افغانستان به عنوان کشوری فعال و متصل به منطقه به ثبات و توسعه پایدار دست یابد و همه کشورهای همسایه از این ثبات بهرهمند شد. اما تحقق این نیازمند تلاش مشترک کشورهای منطقه است. ارتقای شرایط در افغانستان میتواند آن را به حلقه اتصال آسیای مرکزی با آسیا جنوبی و غرب آسیا با آسیا پاسفیک تبدیل کنند و بستری برای ترانزیت انرژی و تجارت منطقه باشد.
عراقچی: آمریکا
در هیچ چیزی صادق نبوده است
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتوگو با مستند شبکه الجزیره درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: ما هم زیاد میشنویم که رژیم اسرائیل ممکن است مجددا دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر میرسد که آنها فعلا روی جنگ روانی در حال کار هستند و اینکه یک واهمه و التهابی را در کشور ایجاد کنند که این بخشی از یک جنگ کلیتر است.
وی افزود: این البته به این معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده میگیریم، ما آمادگی کامل داریم، نیروهای مسلح و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.
عراقچی در عین حال گفت: این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ نیستیم، بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم.
وزیر امور خارجه همچنین درباره حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و اینکه چگونه میخواهید با قدرت نظامی آمریکا مقابله کنید؟ بیان کرد: ممکن است که ساختمانها و تجهیزات را با بمباران بتوانید از بین ببری ولی تکنولوژی را از طریق حمله نظامی نمیتوان از بین برد و دانش را نمیتوان با بمبها از اذهان خارج کرد. از همه اینها مهمتر اینکه اراده یک ملت را نمیتوان از طریق بمباران از بین برد.
وی بیان کرد: قبل از تهدیدات و حمله نظامی تحریمها را انتخاب کردند، برای سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند، اما هیچ مشکلی حل نشد هیچ راهحلی جز یک راهحل مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود، وجود ندارد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که قبل از حمله اسرائیل در حال مذاکره با آمریکا بودید و آیا به آمریکا اعتماد دارید؟ گفت: هیچ وقت به آمریکا به عنوان یک مذاکرهکننده صادق اعتماد نکردهایم، آمریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمیتواند به آمریکا اعتماد کند، ولی این نمیتواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب نکنید.
وزیر خارجه درباره اظهارات ترامپ خاطرنشان کرد: اینکه الان ایران در یک موقعیت بزرگ و با عظمت هست یا نیست به خود مردم ایران مربوط میشود. توصیه میکنم آمریکا به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کردهاند، احترام بگذارد.