توسعه مترو، ناوگان برقی و اسکوتر؛ گامهای شهرداری اصفهان در مسیر هوای پاک
اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به برنامههای متنوع مدیریت شهری در حوزه حملونقل پاک گفت: توسعه خط ۲ مترو، ورود اتوبوسها و تاکسیهای برقی و گسترش اسکوترهای اشتراکی و دوچرخههای شهری، از جمله اقدامات شهرداری برای کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
سعید ساکت اظهار کرد: در حوزه زیرساختهای حملونقل، مهمترین اقدام شهرداری برای کاهش آلودگی هوا، پیشبرد پروژه خط ۲ متروی اصفهان است. به گفته او، بخش قابلتوجهی از مسیر این خط و ۱۶ ایستگاه آن در حال ساخت است و شهرداری آمادگی دارد نخستین بخش از مسیر، به طول حدود ۵.۵ کیلومتر شامل سه ایستگاه را بهزودی بهصورت آزمایشی بهرهبرداری کند. وی افزود: در زمینه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز شهرداری از حداکثر ظرفیتهای موجود استفاده کرده است. قرارداد خرید ۱۸۵ دستگاه اتوبوس که از سال ۱۴۰۱ منعقد شده بود، در بخش مربوط به تعهدات شهرداری اجرا و بخشی از ناوگان تحویل گرفته شده است، اما بخش مربوط به دولت همچنان در انتظار تأمین و تحویل است؛ علاوهبر این، شهرداری با اتکا به منابع داخلی، قرارداد جداگانهای برای خرید ۵۰ اتوبوس دوکابین بسته است که نیمی از آن تحویل شده و نیم دیگر در دست ساخت است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: یکی از اقدامات نوآورانه، ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان اصفهان است؛ قرارداد خرید ۲۰ دستگاه از این نوع اتوبوسها منعقد شده است و بهزودی وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد؛ در بخش تاکسی نیز تاکنون ۱۸۰ دستگاه تاکسی برقی تحویل شده و برنامه توسعه این ناوگان تا ۷۰۰ دستگاه دیگر در مرحله بعد قرار دارد. ساکت گفت: برای حمایت از نوسازی و استفاده از خودروهای برقی، شهرداری تسهیلات قابلتوجهی بهصورت کمک بلاعوض میانگین ۵۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه پرداخت کرده است؛ اقدامی که در میان کلانشهرهای کشور کمسابقه است. وی ادامه داد: در کنار آن، زیرساخت شارژ خودروهای برقی نیز توسعه یافته و حدود ۷۰ نقطه شارژ در سطح شهر قابل بهرهبرداری است. ساکت تاکید کرد: مجموعه اقدامات شهرداری در زمینه مترو، اتوبوس، تاکسی برقی، دوچرخه و اسکوترهای اشتراکی، گامی مستمر در مسیر تحقق اهداف قانون هوای پاک است و با وجود محدودیتهای مالی، این روند با حداکثر توان مدیریت شهری ادامه خواهد یافت.