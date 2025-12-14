فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۳۰۶
تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بازدید هیئت پارلمانی اتیوپی از دستاوردهای صنایع دفاعی ایران

رئیس‌ مجلس اتیوپی در رأس هیئت پارلمانی این کشور آفریقایی و با همراهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی، از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران بازدید کرد.
تاگسه چافو، رئیس ‌مجلس اتیوپی که به دعوت محمدباقر قالیباف همتای ایرانی خود در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر کرده بود، بعد از دیدار و گفت‌وگو با مقامات عالی‌رتبه کشورمان از جمله رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه و وزیر امور خارجه، در جریان سومین روز سفر خود، روز یکشنبه
(23 آذر) به بازدید نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران در محل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رفت.
هیئت پارلمانی این کشور آفریقایی عضو بریکس، در این بازدید در جریان آخرین پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنایع دفاعی قرار گرفت و از نزدیک محصولات و تولیدات نخبگان و متخصصان ایرانی را در حوزه تولید و صادرات تجهیزات نظامی دفاعی مشاهده کرد و از کارایی آنها در زمینه‌های مختلف مطلع شد.
به گزارش مهر، منوچهر متکی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی نیز در جریان این بازدید، تاگسه چافو و هیئت پارلمانی وی را همراهی می‌کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند