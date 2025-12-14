بازدید هیئت پارلمانی اتیوپی از دستاوردهای صنایع دفاعی ایران

رئیس‌ مجلس اتیوپی در رأس هیئت پارلمانی این کشور آفریقایی و با همراهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی، از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران بازدید کرد.

تاگسه چافو، رئیس ‌مجلس اتیوپی که به دعوت محمدباقر قالیباف همتای ایرانی خود در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر کرده بود، بعد از دیدار و گفت‌وگو با مقامات عالی‌رتبه کشورمان از جمله رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه و وزیر امور خارجه، در جریان سومین روز سفر خود، روز یکشنبه

(23 آذر) به بازدید نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران در محل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رفت.

هیئت پارلمانی این کشور آفریقایی عضو بریکس، در این بازدید در جریان آخرین پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنایع دفاعی قرار گرفت و از نزدیک محصولات و تولیدات نخبگان و متخصصان ایرانی را در حوزه تولید و صادرات تجهیزات نظامی دفاعی مشاهده کرد و از کارایی آنها در زمینه‌های مختلف مطلع شد.

به گزارش مهر، منوچهر متکی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی نیز در جریان این بازدید، تاگسه چافو و هیئت پارلمانی وی را همراهی می‌کرد.