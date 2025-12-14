مشاور فرمانده سپاه در یادواره شهدای هوانیروز سپاه، بر نقش ایمان، اخلاص و تبعیت از ولایت در اقتدار جمهوری اسلامی تأکید کرد.

یادواره شهدای هوانیروز سپاه با حضور سردار سرتیپ ابراهیم جباری، مشاور فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار ‌هاشم علی قاسمی، جانشین هوانیروز سپاه، جمعی از فرماندهان و مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، اساتید و دانشجویان، در دانشکده هوانوردی هوانیروز سپاه برگزار شد.

در این مراسم، سردار سرتیپ حاج ابراهیم جباری با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و شهدای والامقام هوانیروز سپاه، اظهار داشت: شهدا زنده‌اند، ناظر و شاهد اعمال ما هستند و برکت مجاهدت و شهادت آنان موجب گشایش و رفع موانع در مسیر حرکت انقلاب اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه حضور جوانان در سپاه پاسداران برای دنیا و منافع مادی نیست و اظهار داشت: دانشجویان هوانیروز با هدف تحقق آرمان‌های قرآن کریم، اهل‌بیت‌(ع)، امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد این مسیر شده‌اند و مسئولیتی خطیر در برابر دشمنان ملت ایران برعهده

‌دارند.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به مکتب شهدا، تصریح کرد: شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی، حاجی‌زاده و دیگر شهدای والامقام، الگوهایی عملی و دست‌یافتنی‌اند و هر یک از جوانان می‌توانند با ایمان، اخلاص و تلاش مستمر، ادامه‌دهنده راه آنان باشند.

وی با اشاره به شکست دشمن در جنگ نظامی و جنگ شناختی خاطرنشان کرد: دشمنان پس از ناکامی در میدان نبرد، تلاش کردند با عملیات روانی و ایجاد شکاف اجتماعی به اهداف خود برسند، اما وحدت ملی و اعتماد مردم به ولایت، این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.

در بخش پایانی این مراسم، حاج مهدی سلحشور با مداحی در وصف اهل‌بیت علیهم‌‌السلام و شهدای والامقام، فضای یادواره را معطر کرد و گروه سرود کشوری «زینبیون» نیز با اجرای برنامه‌ای حماسی و ارزشی، یاد و خاطره شهدای هوانیروز سپاه را گرامی داشتند.

همچنین در این آئین، با اهدای لوح و یادبود از مادران و همسران شهدای والامقام هوانیروز سپاه تجلیل به‌عمل آمد و از صبر، ایثار و استقامت این عزیزان قدردانی شد.

به گزارش مهر، این مراسم با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، حفظ وحدت ملی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان به کار خود پایان داد.