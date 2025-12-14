حمله مرگبار به پایگاه سازمان ملل در جنوب سودان

حمله پهپادی به یکی از پایگاه‌های سازمان ملل در جنوب سودان و کشته‌شدن 6 نیروی سازمان ملل بار دیگر ناامنی شدید در این کشور را برجسته کرد.

«واشنگتن‌پست» شهادت‌های بازماندگانی را بررسی کرد که اظهار داشته‌اند نیروهای واکنش سریع سودان، که حمایت امارات را دارند، غیرنظامیان را در منطقه «الفاشر» به صورت دسته‌جمعی دستگیر کردند، آن‌ها را شکنجه دادند و از خانواده‌هایشان اخاذی کردند. درست در این شرایط، منابع رسانه‌ای گزارش دادند در پی حمله پهپادی به اردوگاه نیروهای سازمان ملل متحد در شهر «کادوقلی»، مرکز ایالت کردفان‌جنوبی در جنوب سودان، ۶ تن از نیروهای حافظ صلح این سازمان کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. یک منبع در هیئت حافظ صلح سازمان ملل در منطقه آبی به شبکه «الجزیره» اعلام کرد که قربانیان این حمله از اتباع بنگلادش بودند. ارتش سودان، نیروهای واکنش سریع را مسئول این حمله دانست. این نیروها اما با رد این اتهام، آن را بی‌اساس توصیف کردند.