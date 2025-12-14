کد خبر: ۳۲۴۲۹۲
فصلی متفاوت از حسینیه معلی در اعیاد شعبانیه
فصل هشتم برنامه «حسینیه معلی» که فرآیند ضبط آن از هفته قبل آغاز شده، قرار است در اعیاد شعبانیه بصورت متفاوت و با ترکیبی از مداحان مطرح کشورمان به عنوان کارشناس و داور برروی آنتن شبکه سه سیما برود.
به گزارش خبرنگار کیهان، «حسینیه معلی» در ایام محرم و صفر با رویکرد عزا و در ایام اعیاد شعبانیه با رویکرد جشن و شادی تهیه و تولید میشود. فضل هشتم برنامه «حسینیه معلی» بناست در ایام شعبانیه با حضور حجتالاسلام بیآزار تهرانی، سعید حدادیان، مهدی سلحشور، سیدرضا نریمانی و علیاکبر حائری به عنوان کارشناس و داور از شبکه سه رسانه ملی پخش شود.