تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس:
بانوانی که صدای فرهنگ را به گوش جهان میرسانند ستونهای استوار پیشرفت فرهنگی کشورند
شيراز- خبرنگار كيهان:
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در پیامی بهپاسداشت فرا رسیدن روز زن و بزرگداشت جایگاه بانوان در فرهنگ و هنر استان؛ گفت: به مناسبت فرا رسیدن میلاد بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س)، این روز فرصتی است تا بار دیگر نقش اثرگذار و الهامبخش زنان در شکلدهی به هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد تأمل و تکریم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه، روز زن یادآور این حقیقت است که توسعه فرهنگی تنها در سایه مشارکت آگاهانه و اثرگذار زنان ممکن است، اظهار داشت: از مادران فرهیختهای که بنیان تربیتی جامعهاند تا بانوان هنرمندی که صدای فرهنگ را به گوش جهان میرسانند، همگی ستونهای استوار پیشرفت فرهنگی کشور هستند.