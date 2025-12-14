فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۲۸۹
تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس:

بانوانی که صدای فرهنگ را به گوش جهان می‌رسانند ستون‌های استوار پیشرفت فرهنگی کشورند

شيراز- خبرنگار كيهان:  
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در پیامی به‌پاسداشت فرا رسیدن روز زن و بزرگداشت جایگاه بانوان در فرهنگ و هنر استان؛ گفت: به مناسبت فرا رسیدن میلاد بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س)، این روز فرصتی است تا بار دیگر نقش اثرگذار و الهام‌بخش زنان در شکل‌دهی به هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد تأمل و تکریم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه، روز زن یادآور این حقیقت است که توسعه‌ فرهنگی تنها در سایه‌ مشارکت آگاهانه و اثرگذار زنان ممکن است، اظهار داشت: از مادران فرهیخته‌ای که بنیان تربیتی جامعه‌اند تا بانوان هنرمندی که صدای فرهنگ را به گوش جهان می‌رسانند، همگی ستون‌های استوار پیشرفت فرهنگی کشور هستند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند