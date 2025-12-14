رئیس‌جمهور با تاکید بر علاقه‌مندی ایران برای توسعه روابط با اتیوپی، تحقق این هدف را مستلزم فعال‌سازی کمیسیون مشترک همکاری، احصای دقیق نقاط اشتراک، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و حرکت در مسیر گفت‌وگو، توافق و تفاهم مبتنی بر منافع متقابل دانست و گفت: بهره‌گیری هدفمند از سازوکارهای نهادی موجود می‌تواند به تسریع روند همکاری‌ها میان دو کشور منجر شود.

مسعود پزشکیان در دیدار آقای تاگسه چافو، رئیس ‌مجلس نمایندگان اتیوپی، با تاکید بر علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تعمیق روابط دوجانبه، تصریح کرد: ایران آمادگی دارد روابط خود با اتیوپی را در تمامی زمینه‌های ممکن از جمله حوزه‌های اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و امنیتی گسترش دهد.

رئیس‌جمهور تحقق این هدف را مستلزم فعال‌سازی کمیسیون مشترک همکاری، احصای دقیق نقاط اشتراک، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و حرکت در مسیر گفت‌وگو، توافق و تفاهم مبتنی بر منافع متقابل دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری هدفمند از سازوکارهای نهادی موجود می‌تواند به تسریع روند همکاری‌ها میان دو کشور منجر شود.

پزشکیان با اشاره به عضویت مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتیوپی در سازمان بریکس، این چارچوب چندجانبه را بستری ارزشمند و راهبردی برای گسترش تعاملات، تعمیق ارتباطات اقتصادی و سیاسی و نیز مقابله با رویکردهای یکجانبه‌گرایانه در نظام بین‌الملل توصیف کرد و افزود: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی بر پایه احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع کشورها ارائه دهد و زمینه‌ساز همکاری‌های عادلانه و متوازن در سطح جهانی باشد.

وی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با رویکردی مسئولانه و با مشارکت تمامی کشورهای منطقه، در مسیر تثبیت و تقویت صلح و امنیت پایدار نقش‌آفرینی کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد و خواست جمهوری اسلامی ایران ایجاد جهانی سرشار از صلح، امنیت و عاری از جنگ، خشونت و درگیری است، تصریح کرد: باور ما این است که انسان‌های آگاه و برخوردار از درک عمیق انسانی، هیچ‌گاه در پی جنگ نبوده و نخواهند بود و مسیر گفت‌وگو و همکاری را بر تقابل ترجیح می‌دهند.

در این دیدار آقای تاگسه چافو، رئیس ‌مجلس نمایندگان اتیوپی نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بر علاقه‌مندی کشورش برای توسعه و تحکیم روابط با ایران به‌ویژه در حوزه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی تاکید کرد و اظهار داشت: پارلمان‌های دو کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود، پشتیبان وزارتخانه‌‌های امور خارجه بوده و تلاش می‌کنند زمینه افزایش همکاری‌های دیپلماتیک و تعمیق مناسبات دوجانبه را فراهم آورند.

رئیس ‌مجلس اتیوپی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری خاطرنشان کرد: اتیوپی مصمم به افزایش سطح مبادلات اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های سازمان بریکس، از جمله بانک توسعه جدید این سازمان برای تقویت بنیان‌های همکاری اقتصادی و مالی است.

تاگسه چافو همچنین با اشاره به اشتراکات گسترده فرهنگی و تمدنی میان دو ملت ایران و اتیوپی، نقش جمهوری اسلامی ایران در استقرار و تقویت صلح و امنیت در غرب آسیا را حائز اهمیت دانست و گفت: اتیوپی نیز در تلاش است همانند ایران،‌ نقشی سازنده و مسئولانه در منطقه شاخ آفریقا ایفا کند و همکاری و هم‌‌افزایی دو کشور در حوزه صلح و امنیت می‌تواند تاثیری مثبت و ماندگار بر ثبات و آرامش در غرب آسیا و قاره آفریقا بر جای گذارد.

لزوم ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرائی

در حوزه حکمرانی آب

جلسه «شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب»، به ریاست پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در این کارگروه علمی ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، با تشکیل شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب، یک مدل همکاری جدید شکل گرفته که باعث ایجاد تحول در زمینه مدیریت بحران و حکمرانی آب بر پایه گفتمان مشترک بین دولت و دانشگاه شده است.

در این کارگروه چهره‌های دانشگاهی و متخصص، از 30 دانشگاه دعوت به مشارکت شده و با تقسیم پهنه جغرافیایی کشور به 9 حوضه آبی، برای هر حوزه تفاهم‌نامه‌هایی با مشارکت ذی‌نفعان و بر پایه اقتضائات جغرافیایی و اقلیمی آن بخش تهیه شده است.

از 30 دانشگاه حاضر در ترکیب کارگروه، 12 دانشگاه نقش محوری و بقیه دانشگاه‌ها در سطح ارائه مشاوره مشارکت دارند که قرار است،‌ نقش آنها نیز به مرور ارتقا یابد. همچنین از نظرات اساتید ایرانی فعال در دانشگاه‌های مطرح جهان نیز در این کارگروه بهره گرفته شده است.

کارگروه، موضوع حکمرانی آب را در سه حوزه عمده آب کشاورزی، آب صنعتی و آب شرب پیگیری کرده و برای ایجاد هماهنگی‌های لازم، 3 کمیته اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نیز شکل گرفته است. در نتیجه این هم‌افزایی علمی، تاکنون 20 راهبرد کلان در زمینه مدیریت و حکمرانی آب تدوین و ارائه شده است.

در این جلسه همچنین گزارش مبسوطی از سیر عملکرد دولت‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تحولات صورت گرفته در زمینه قوانین و مقررات حوزه آب ارائه شد.

به تصریح گزارش ارائه شده، گلوگاه مدیریت آب در کشور، مصرف آب بخش کشاورزی است که باید در وهله اول با اصلاح الگوی کشت و فرهنگ‌سازی متناسب سامان داده شود. همچنین موضوع تعارض منافع در حوزه مدیریت آبی کشور و ضرورت مدیریت آن نیز از دیگر بخش‌های گزارش ارائه شده بود که بر اساس آن یکی از اقدامات ضروری اصلاح عرف جاری درباره اختصاص یارانه کلان به آب به‌خصوص در بخش کشاورزی است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده همچنین تاکید شد که مدیریت آب با ارائه صرف راهبرد قابل اصلاح نیست و باید قوانین و ضوابط دقیق در این زمینه تدوین، با جدیت اجرا و بر اجرای آن نظارت شود.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در استان‌ها، استانداران رؤسای شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب هستند.

در گزارش ارائه شده افزایش درصد موفقیت تصمیمات و برنامه‌های این کارگروه، در گرو مشارکت فعال جامعه محلی و همه ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی، بازبینی و اصلاح فرآیندهای فعلی حکمرانی آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات بر پایه شایسته‌سالاری برشمرده شده است.

در پایان این جلسه مقرر شد وزارت کشور در اولین فرصت جلسه‌ای را برای جمع‌بندی و نهائی‌سازی نظرات و برنامه‌های ارائه شده با حضور استانداران و دانشگاهیان عضو کارگروه برگزار و گزارش نهائی شده، به رئیس‌جمهور ارائه شود.

پزشکیان در بخش پایانی این نشست، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در این زمینه، با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار هدفمند و هوشمند مدیریتی در زمینه حکمرانی آب، اظهار داشت: از اقدامات فشرده‌ای که در زمینه مدیریت بحران آب انجام شده تشکر می‌کنم. از متخصصانی که می‌دانند و می‌فهمند که چگونه می‌توان این بحران را مدیریت کرد، می‌خواهم که در طرح و برنامه‌هایشان 4 اصل مدیریتی ثابت شده جهانی، یعنی عدالت‌محوری، توسعه روابط بین‌بخشی، جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری هدفمند از تکنولوژی مورد نیاز برای تسریع و تسهیل در دستیابی به اهداف تعیین شده به شکل ویژه مورد توجه قرار دهند.

رئیس‌جمهور پیشبرد برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرائی دانست و افزود: سازمان‌های مرتبط و مسئول، به صورت یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته باشند و فعالیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی خود را در این ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند. همچنین چنانچه در این زمینه نیاز به قوانین و مقررات جدید باشد، تهیه و تصویب آن را پیگیری خواهیم کرد.