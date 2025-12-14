مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور تا جمعه ۲۸ آذرماه تمدید شد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به درخواست‌های متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته و همچنین اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون، گفت: ثبت‌نام در این آزمون از ۱۶ آذر آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۵۰هزار متقاضی، در این آزمون نام‌نویسی کرده‌اند و مهلت ثبت‌نام به منظور مساعدت با متقاضیان عزیز تا ۲۸ آذرماه تمدید شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرضا سیاره افزود: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، اطلاعیه اصلاحات و فراهم کردن مدارک و اطلاعات موردنیاز، بتوانند تا روز جمعه ۲۸ آذرماه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی مراجعه کرده و اقدام به ثبت‌نام نمایند. سیاره تأکید کرد: ثبت‌نام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت‌نام، شماره پرونده ۷رقمی و کد رهگیری ۱۶رقمی دریافت کنند که باید هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت‌نام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهائی نزد خود نگهداری کند. وی ادامه داد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، درصورت لزوم، صرفاً در بازه زمانی فوق می‌توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.