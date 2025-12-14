ترفند جدید کلاهبرداری با ادعای «وام یکساعته روی سیمکارت، طلا، خودرو و ملک»
پیامکهایی با وعده پرداخت «تسهیلات در یک ساعت» از طریق سیمکارت، خودرو یا ملک، این روزها برای بسیاری از افراد ارسال میشود و ممکن است آنها را در تور کلاهبرداران بیندازد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مدتی است پیامکهایی با عنوان «پرداخت وام فوری در یکساعته» برای شهروندان ارسال میشود؛ پیامکهایی که با وعده پرداخت وام بدون سفته و ضمانت، افراد را ترغیب میکند تا با شمارههای ناشناس که در این زمینه تبلیغ میکنند، تماس بگیرند.
برای بررسی این ادعا، با یکی از شمارههای درجشده در پیامک تماس گرفتیم و درباره جزئیات دریافت تسهیلات با سیمکارت پرسوجو کردیم. فرد پاسخگو بدون ارائه هرگونه مدرک معتبر یا معرفی محل فعالیت، توضیحاتی ارائه داد که ماهیت غیرشفاف طرح را آشکار میکرد. این فرد در ابتدا شماره همراه را میپرسد و میگوید روی کد ۳ تلفن همراه با پیششماره ۰۹۱۲ میتوانید ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بدون سفته وام دریافت کنید.
در ادامه این فرد در رابطه با نحوه دریافت وام اعلام کرد که میتوان بهصورت مضاربه سود تسهیلات را ماه به ماه پرداخت کرد و در آخر مبلغ کل وام را تسویه کرد.
در این روش برای ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باید ماهانه ۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان سود پرداخت شود و در انتها مبلغ کل وام تسویه شود.
وام ۶۰ میلیونی با بازپرداخت ۱۰۰میلیون تومانی
اپراتور در مورد روش دیگر دریافت تسهیلات گفت که در صورت دریافت تسهیلات برای بیش از ۸ ماه باید ماهانه پنجدرصد پرداخت شود؛ برای مثال سالانه روی ۶۰میلیون تومان ماهی ۸میلیون تومان پرداخت میشود و به عبارتی نزدیک ۱۰۰تومان باید بازپرداخت شود.
این افراد با ارائه دو روش بازپرداخت، تلاش میکنند متقاضی را قانع کنند که روند دریافت و پرداخت کاملاً قانونی و مطمئن است؛ در حالی که هیچ سند، قرارداد معتبر، شماره ثبت یا نشانی مشخصی ارائه نمیشود.
در ادامه تماس، زمانی که از فرد مذکور درباره امکان دریافت مبالغ بیشتر سؤال کردیم، توضیحاتی درباره «تسهیلات روی خودرو، مسکن و طلا» ارائه کرد که با وعدههای اغواکننده مطرح میشد.
این فرد اظهار کرد که دریافت تسهیلات بیشتر روی خودرو هم امکانپذیر است؛ ماشین باید پلاک تهران یا کرج باشد و مدل ۸۴ به بالا. هر چقدر قیمت ماشین باشد، تا ۵۰درصد میتوان وام دریافت کرد. نرخ سود تسهیلات نیز بسته به شرایط بین ۵ تا ۸ درصد است.
سند خودرو نیز در رهن قرار میگیرد و اجازه فروش تا پایان قرارداد برای مالک وجود ندارد.
در بخش دیگری از مکالمه، فرد درباره دریافت تسهیلات با طلا، گفت: طلا گرمی حساب میشود. هر چند گرم که طلا داشته باشید ۹۰درصد قیمت، وام پرداخت میشود و طلا تا زمان تسویه به شرکت تحویل داده میشود و فقط قرارداد با فرد منعقد میشود.
این اظهارات نشان میدهد کلاهبرداران با ایجاد ظاهری رسمی برای قراردادها تلاش میکنند اعتماد متقاضیان را جلب کنند.
شهروندان باید نسبت به چنین پیشنهادهایی که بدون مجوز رسمی و خارج از چارچوب بانکی ارائه میشود هوشیار باشند تا در دام این شیوههای جدید کلاهبرداری گرفتار نشوند.