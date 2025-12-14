آتشسوزی سینمای متروکه ایران در خیابان لالهزار مهار شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی گسترده در سینمای متروکه «ایران» در خیابان لالهزار خبر داد و گفت: این حادثه مهار شد و خوشبختانه تلفات جانی نداشت.
جلال ملکی در گفتوگو با ایسنا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۶:۵۶ صبح روز یکشنبه وقوع یک مورد آتشسوزی در یک سینمای متروکه واقع در خیابان لالهزار، نرسیده به خیابان جمهوری، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله پنج ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی افزود: محل آتشسوزی یک ساختمان قدیمی و متروکه دوطبقه و بزرگ بود که بهطور کامل شعلهور شده بود. در اطراف این ساختمان، چند غرفه و انباری دوطبقه وجود داشت که آتش از دو سمت به آنها سرایت کرده بود. سقف این ساختمانها از نوع شیروانی و دارای تیرهای چوبی بود که همین موضوع باعث گسترش سریع حریق شد.
وی با بیان اینکه وسعت حریق حدود ۸۰۰ مترمربع از سقف سه ملک مجاور را دربر گرفته بود، ادامه داد: بخشی از سقفها بر اثر شدت آتشسوزی تخریب شده بود و عملیات اطفا به دلیل سختی دسترسی، با دشواری انجام شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: آتشنشانان با وجود شرایط دشوار، هم از طریق نردبان هیدرولیکی و هم با نفوذ از املاک مجاور، وارد عمل شده و موفق شدند بخش عمده آتش را مهار و شعلهزنی انجام دهند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.