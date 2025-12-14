خانواده 3نفره در ثلاث باباجانی بر اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن جان باختند
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از جانباختن سه عضو یک خانواده در ثلاث باباجانی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن خبر داد.
مسعود قلعهسفیدی به ایرنا گفت: ساعت 13 روز یکشنبه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از منازل مسکونی شهر تازهآباد شهرستان ثلاث باباجانی به اورژانس اعلام شد. پس از حضور نیروهای اورژانس در محل، مشخص شد یک خانواده سه نفره شامل مردی ۳۵ ساله، زنی ۳۴ ساله و کودک سه سالهشان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادهاند.
قلعهسفیدی با بیان اینکه زن جانباخته در هفته سیویکم بارداری قرار داشت، افزود: متأسفانه هر سه نفر پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته بودند.
وی با تأکید بر خطرات جدی گاز مونوکسیدکربن، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی وسایل گرمایشی، نصب دودکش استاندارد و تهویه مناسب منازل توجه ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.