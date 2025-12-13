20 درصد جنگلهای الیت بر اثر حریق خسارت دیده است
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ درصد از جنگلهای الیت در آتشسوزی اخیر خسارت دیده است که امیدواریم در فصل بهار احیا شود.
به گزارش ایرنا، هادی کیادلیری روز شنبه در نشست بررسی آتشسوزی جنگلهای الیت در منطقه هیرکانی، درباره برآورد خسارت ناشی از آتشسوزی جنگلهای الیت، گفت: برای برآورد خسارت نیاز به زمان داریم اما برآوردها نشان میدهد که حدود ۲۰درصد از محدوده ۱۸۰هکتاری جنگلهای الیت که دچار حریق شده، خسارت دیده است.
کیادلیری تاکید کرد: آتشسوزی همواره در جنگلها رخ میدهد و این امری طبیعی است اما مسئله مهم این است که امروزه شرایط وقوع متفاوت شده و در واقع الگوی زمانی، مکانی و شدت آتشسوزیها تغییر کرده و از حالت طبیعی خارج شده است. از اینرو اکوسیستم دیگر نمیتواند از پس آن برآید، حیاتوحش هم غافلگیر میشوند و این روند خسارات را بالا میبرد.
وی اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۸هزار هکتار آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور رخ داده و حتی گاهی تا ۵۰هزار هکتار هم گزارش شده است، با توجه به شرایط اقلیمی پیشبینی میشود که این میزان بیشتر شود، به عنوان مثال در شمال کشور در این فصل آتشسوزی بیسابقه بود، خشکسالی در شمال کشور از ارتفاعات آغاز شده، یخچالهای طبیعی از بین رفتهاند، رودخانهها در حال فصلیشدن هستند و جنگلها دچار مشکل شدهاند، بنابراین بروز آتشسوزی بعد از این مداوم خواهد بود.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: بررسیها نشان میدهد علت بیش از ۹۰درصد آتش سوزیها انسانی یا عمدی و یا سهوی است، بنابراین آموزش در این میان نقش بسیار مهمی دارد که سازمان حفاظت محیطزیست در این راه گام برداشته و جلسات تخصصی و مشورتی را با جوامع محلی در نقاط مختلف برگزار میکند، البته جنگل هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است بنابراین دورههای آموزشی نیز با توجه به شرایط مناطق برگزار میشود.
کیادلیری با تاکید بر اینکه شناخت نوع آتش در روند خاموشکردن آن بسیار مهم است، افزود: در آتشسوزی الیت ابتدا یکی از مشکلات این بود که شناخت صحیحی از نوع آتشسوزی وجود نداشت و همین کار را دشوار میکرد، نوع آتشسوزی زیرسطحی بود یعنی به ظاهر آتش در منطقهای خاموش میشد اما چند دقیقه بعد چند متر دورتر دوباره شروع میشد؛ از اینرو نحوه خاموشکردن آن متفاوت بود که در نهایت با ایجاد آتشبُر موفق به قطعکردن حلقه آتش و در نهایت خاموشکردن آن شدیم.