تشدید نظارت بر کیفیت محصولات میادین میوه و ترهبار در آستانه شب یلدا
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهر تهران با اشاره به تمهیدات شهرداری برای شب یلدا، گفت: نظارت بر کیفیت محصولات میادین میوه و ترهبار تشدید میشود.
به گزارش ایسنا، مهدی بختیاریزاده در نشست خبری سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات شب یلدا اظهار داشت: بازارها از نظر بصری پذیرای شهروندان خواهند بود و برای تأمین محصولات شب یلدا و فراهمکردن امکانات و بسترهای عرضه اقدامات لازم را انجام دادیم. در زمینه تامین محصول و محصولات پرمصرف یلدایی مثل هندوانه، انار، خرمالو، ازگیل، آجیلها و همچنین گوشت، مرغ و برنج به بهترین شکل تامین شده است.
بختیاریزاده با اشاره به مسئله نظارت بر ارائه خدمات افزود: از ده روز قبل در تمامی مراکزمان یک ناظر را به عنوان ناظر مستقر در میادین قرار دادیم. همچنین ۱۴ تیم نظارتی غیرمحسوس در نظر گرفته شده است که از ۱۰ روز قبل به صورت سرزده به میادین سر میزنند و تا شب یلدا ادامه دارد. تشدید نظارتها از ۱۰ روز قبل آغاز شده و سعی داریم بر کیفیت رسیدگی کنیم.
وی با بیان اینکه اگر با موردی مواجه شویم با آن برخورد میکنیم تا کیفیت مطلوب را حفظ کنیم، عنوان کرد: خدا را شکر تعداد پیامهای شکایات کاهش پیدا کرده است. کیفیت امری مستمر است و ناظرهای مستقر باید رسیدگی کنند. ما به این بسنده نمیکنیم و برای اینکه بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم نظارت را تشدید میکنیم. دستورالعملهایی برای ساعات پایانی بازارها داریم و به جد تاکید داریم که در ساعات پایانی محصول با کاهش قیمت مواجه شود و اگر کیفیت پایین باشد قیمت هم باید پایین بیاید. دقیقا دستورالعمل نوشته شده که نرخنامه به چه صورت باشد؛ سامانه نظارت مردمی در هر سازمان به صورت QR COD وجود دارد و هرکسی میتواند تخلف را ثبت کند تا به آن رسیدگی شود.