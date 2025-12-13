کاروان ایران موفق به کسب 81 مدال در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد.

در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی 23 مدال طلا، 28 مدال نقره و 30 مدال برنز و در مجموع 81 مدال برای کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» ثبت شد. اسامی طلایی‌های روز سوم به شرح زیر است: ابوالفضل خسروی پارادوومیدانی‌،محمد پارسا سهرابی پارادوومیدانی‌،زهرا ایمانی پارادوومیدانی‌،هانیه حق نظری پارادوومیدانی‌، امیرحسین علیزاده پاراتکواندو‌، مریم عبدالله‌پور پاراتکواندو‌،ابوالفضل ایمانی پاراتکواندو، رضا عنایت‌الهی پاراوزنه‌برداری‌،امیرعلی اسحاق‌نیا پاراوزنه‌برداری‌،سپنتا نویدی پاراشنا‌،سپهر صیفی ‌، علی حسن زاده ‌، سپهر هوشمندی‌،سپهر صیفی، محمدطاها باقری‌، سید عرفان جعفری پاکدل‌، سپهر صیفی، ابوالفضل ظریف‌پور، علی حسن زاده‌، سیدعرفان جعفری پاکدل‌، طاها عزیزی‌، سپنتا نویدی‌، سپهر صیفی.