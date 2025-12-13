فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۲۱۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

81 مدال ایران در پایان روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان

کاروان ایران موفق به کسب 81 مدال در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد.
در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی 23 مدال طلا، 28 مدال نقره و 30 مدال برنز و در مجموع 81 مدال برای کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» ثبت شد. اسامی طلایی‌های روز سوم به شرح زیر است: ابوالفضل خسروی پارادوومیدانی‌،محمد پارسا سهرابی پارادوومیدانی‌،زهرا ایمانی پارادوومیدانی‌،هانیه حق نظری پارادوومیدانی‌، امیرحسین علیزاده پاراتکواندو‌، مریم عبدالله‌پور پاراتکواندو‌،ابوالفضل ایمانی پاراتکواندو، رضا عنایت‌الهی پاراوزنه‌برداری‌،امیرعلی اسحاق‌نیا پاراوزنه‌برداری‌،سپنتا نویدی پاراشنا‌،سپهر صیفی ‌، علی حسن زاده ‌، سپهر هوشمندی‌،سپهر صیفی،  محمدطاها باقری‌، سید عرفان جعفری پاکدل‌، سپهر صیفی،  ابوالفضل ظریف‌پور،  علی حسن زاده‌، سیدعرفان جعفری پاکدل‌، طاها عزیزی‌، سپنتا نویدی‌، سپهر صیفی.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند