81 مدال ایران در پایان روز سوم بازیهای پاراآسیایی جوانان
کاروان ایران موفق به کسب 81 مدال در روز سوم بازیهای پاراآسیایی جوانان شد.
در روز سوم بازیهای پاراآسیایی 23 مدال طلا، 28 مدال نقره و 30 مدال برنز و در مجموع 81 مدال برای کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» ثبت شد. اسامی طلاییهای روز سوم به شرح زیر است: ابوالفضل خسروی پارادوومیدانی،محمد پارسا سهرابی پارادوومیدانی،زهرا ایمانی پارادوومیدانی،هانیه حق نظری پارادوومیدانی، امیرحسین علیزاده پاراتکواندو، مریم عبداللهپور پاراتکواندو،ابوالفضل ایمانی پاراتکواندو، رضا عنایتالهی پاراوزنهبرداری،امیرعلی اسحاقنیا پاراوزنهبرداری،سپنتا نویدی پاراشنا،سپهر صیفی ، علی حسن زاده ، سپهر هوشمندی،سپهر صیفی، محمدطاها باقری، سید عرفان جعفری پاکدل، سپهر صیفی، ابوالفضل ظریفپور، علی حسن زاده، سیدعرفان جعفری پاکدل، طاها عزیزی، سپنتا نویدی، سپهر صیفی.