سهمیه المپیک بگیریم، پیاتزا میماند برای تغییرات در تیم ملی به نتیجه قطعی نرسیدهایم
سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون والیبال گفت: در صورت صعود تیم ملی به بازیهای المپیک، پیاتزا به کارش ادامه خواهد داد.
تیم ملی والیبال ایران سال آینده قهرمانی آسیا را پیشرو دارد که میتواند در این رقابت سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب کند اما باید ضمن شکست ژاپن، قهرمان بشود. در این راستا روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی قصد دارد در ترکیب فنی و احتمالا بازیکنان تیم تغییراتی ایجاد کند و با ترکیبی متفاوتتر پا به این میدان مهم بگذارد. میلاد تقوی در مورد برنامه پیاتزا برای تغییر در ترکیب کادر فنی و تیم ملی گفت: آقای پیاتزا در مسابقات قهرمانی جهان نظرش این بود که تیم نیازمند یکسری تغییرات است اما اینکه این تغییرات در چه ابعاد و مشمول چه کسانی باشد هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم. باید نظر قطعی خود را به ما اعلام کند و بعد اظهارنظر کنیم. هر اظهارنظر زودهنگامی میتواند ما را در آینده دچار مشکل کند اما ایشان اعلام کردهاند که به صورت کلی در تیم ملی تغییراتی خواهیم داشت. بنابراین منتظریم نظر نهائی خود را به فدراسیون اعلام کند. تقوی در مورد اضافه شدن بازیکنان باتجربه به تیم ملی بیان کرد: سرمربی باید پاسخگوی مسائل فنی باشد. در این مورد نه با آقای پیاتزا صحبت کردهام و نه ایشان نظرش را به من گفته است. از طرفی خیلی زود است که در مورد بازیکنان تیم ملی صحبت کنیم. فضائی را ایجاد کردهایم که آقای پیاتزا به تمام بازیهای لیگ برتر دسترسی داشته باشد تا مسابقات را مشاهد کند. او هم نشان داده مربی خستگیناپذیری است و تمام کارها را خودش انجام میدهد. بنابراین مسابقات را رصد میکند. با این حال هنوز به مرحله اعلام اسامی اولیه هم نرسیدهایم.
او در مورد حساسیت مسابقات قهرمانی آسیا و رقابت با ژاپن گفت: اگر بتوانیم سهمیه المپیک را در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ کسب کنیم بعد از آن بدون نگرانی آزمون و خطاهایمان را برای ترکیب اصلی تیم در المپیک ۲۰۲۸ انجام میدهیم اما در غیر این صورت باید در لیگ ملتهای ۲۰۲۷ یا قهرمانی جهان ۲۰۲۸ سهمیه بگیریم پس میزان ریسک تیم و ترکیبی که چیده میشود کمتر خواهد بود. بنابراین قهرمانی آسیا سال آینده برای فدراسیون مهمترین مسابقات پیش رو است. از ابتدا هم من و آقای پیاتزا در مورد این مسابقات با هم صحبت کردیم. هرچند یک رقیب جدی و سرسخت مثل ژاپن را پیش رو داریم.
با نبود بدنساز موافقت کردیم
او در واکنش به غیبت مربی بدنساز تیم ملی که مربی تیم باشگاهی پیاتزا هم است، در مسابقات قهرمانی جهانی و ادامه همکاری با او گفت: اگر دنبال نقاط ضعف برویم، نکاتی را خودمان هم نسبت به برخی مسائل داریم اما به نظرم باید عملکرد کلی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان را مورد بررسی قرار بدهیم. اینکه بدنساز آقای پیاتزا زودتر به تیم باشگاهی برگشت و ما هم حقوق زمانی که نبود را پرداخت نکردیم، یک طرف ماجراست اما اینکه آیا عدم حضور او آسیبی به تیم ملی رساند یا نه اصل ماجراست. باید ببینیم آیا غیبت او باعث نقصان و کمبودی در تیم ملی شد یا نه.
تقوی با بیان اینکه درست نیست بگوییم بدنساز ۲۰ روز نبود و به همین دلیل بچهها افت کردند، تاکید کرد: او با توجه به شناختی که از طریق چند ماه حضور کنار بچههای ما پیدا کرده بود، برنامههای خود را به صورت آنلاین پیش برد و بر کار نظارت داشت. با این کار در حقیقت به آقای پیاتزا کمک کردیم تا با آرامش روانی بیشتری کنار ما باشد. عدم حضور بدنساز آسیبی به تیم ما نمیرساند اما اگر یک بدنساز اینجا حضور داشت اما تمرکز آقای پیاتزا را کنارمان نداشتیم به نظرم تیم آسیب بیشتری میدید. بنابراین سعی کردیم برای حفظ و مدیریت آرامش روانی تیم به او کمک کنیم.
سهمیه المپیک بگیریم، پیاتزا میماند
او در پاسخ به این سؤال که سال آینده شرایط اینگونه نیست، گفت: اگر سال آینده کسب سهمیه المپیک کنیم، آقای پیاتزا سال ۲۰۲۷ کلا از ایران نمیروند و کنار تیم ملی میماند. تقوی در پاسخ به این سؤال که در صورت کسب سهمیه المپیک پیاتزا، توتولو و بدنساز تیم میمانند یا تنها پیاتزا خواهد ماند، گفت: آقای پیاتزا قطعا نمیرود اما در مورد بدنسازش هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم چون اردوی تیم ملی نداریم. آقای پیاتزا را میخواهیم که از نزدیک بر عملکرد بازیکنان جوان و بازیکنانی که کاندیدای حضور در تیم ملی هستند، نظارت داشته و با مربیان و باشگاههای آنها در ارتباط باشد اما ضرورتی برای حضور دستیار و بدنساز در تمام تیمها وجود ندارد. رئیس فدراسیون والیبال در مورد برنامههای تدارکاتی تیم ملی برای آمادهسازی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: سال گذشته هم قبل از شروع سال، برنامههای تدارکاتی را آماده کرده بودیم. حتما امسال هم قبل از پایان سال برنامههای تدارکاتی را آماده میکنیم ضمن اینکه تجارب خوبی را در برنامههای تدارکاتی کسب کردیم که کمک میکند با توجه به فرصتی که داریم برنامههای بهتری را تنظیم کنیم. از طرفی ارتقا جایگاه تیم ملی در سالی که گذشت کمک میکند حریفان بهتری برای تیم ملی درنظر بگیریم. او در مورد اینکه پیاتزا لیگ ایران را چگونه دنبال میکند، گفت: یک سیستم ابری خریدهایم که تمام بازیهای لیگ برتر آنجا بارگذاری میشود و همه را به صورت آنلاین و آفلاین میتواند از آن سیستم برداشت کند.