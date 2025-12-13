آزادی معنوی با ملکه تقوا (چراغ راه)

قال الامام علی(ع): «ان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیرهًْ معاد و عتق من کل ملکهًْ و نجاهًْ من کل هلکهًْ، بها ینجح الطالب، و ینجو الهارب، و تنال الرغائب».

امام علی(ع) فرمود: تقوای خدا کلید پاکی و درستی و اندوخته‌ای برای بازگشتگاه و باعث آزادی از هر بندگی و رهایی از هر نابودی است. به وسیله تقوا است که جوینده به مطلوبش می‌رسد، و گریزان (از عذاب و کیفر الهی) رهایی می‌یابد و به خواست‌ها رسیده می‌شود.(1)

____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 230