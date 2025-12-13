میوه به کالای لوکس تبدیل شده است

بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌ها میوه به کالای لوکس تبدیل شده؛ به‌طوری که برخی، میوه را به‌کلی از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، ناکارآمدی مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و چند وزارتخانه اقتصادی دیگر، جلوه‌های متنوعی یافته و در انفعال مجلس و بی‌خیالی دولت برای تغییر و ترمیم کابینه، در حال مشروعیت یافتن است!

پس از گرانی شدید برنج، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، میوه‌های بهاری و تابستانی، نهاده‌های تولید کشاورزی و دامی، حالا مشاهدات میدانی و گزارش‌ها نشان می‌دهد میوه‌های فصل سرد هم بسیار گران شده است. جهش قیمت میوه در تمام کشور باعث شده بخش قابل توجهی از شهروندانی که سرو وضع و خودرویشان به طبقه متوسط می‌خورد به ناچار به میوه‌های درجه دو و سه روی بیاورند.

سؤال اینجاست که وضع طبقات ضعیف و کارگران چطور است؟ چه آنهائی که با حساب و کتاب دولت، بیش از 30 میلیون تومان درآمد دارند و پولدار محسوب می‌شوند و چه آنها که زیر 30 میلیون تومان دارند و متوسط به حساب می‌آیند.

قیمت نجومی میوه‌های پاییزی

قیمت انواع پرتقال در تهران و بسیاری از نقاط کشور، از کیلویی 85 هزار تا 220 هزار تومان و نارنگی از 150 تا 250 هزار تومان در نوسان است. سیب درجه یک نیز بسته به نوع و کیفیت، بین 140 تا 170 هزار تومان قیمت دارد و کیوی درجه یک در برخی مغازه‌ها با قیمتی بالاتر از 200 هزار تومان فروخته می‌شود. حتی اقلامی مانند گوجه‌فرنگی و خیار درجه یک نیز این روزها با قیمت‌هایی بیش از 60 هزار تومان در بازار دیده می‌شوند.

خرید‌های دانه‌ای جایگزین کیلویی گذشته شده و انتخاب‌ها بیش از هر چیز، تابع توان مالی است نه نیاز و لذت حلال. مقایسه امروز بازار با سال‌ها و حتی ماه‌های قبل، به‌وضوح نشان می‌دهد که میوه از یک کالای عادی به لوکس تبدیل شده است.

آنچه پیش‌تر جزو اقلام ثابت سفره خانوار بود حالا برای بسیاری از مردم به گزینه‌ای قابل حذف یا محدود تبدیل شده؛ تغییری که رد پای آن را می‌توان در رفتار خریداران و حال‌وهوای سرد بازار میوه به‌خوبی دید.

مغازه‌داران گفتند: قیمت خرید از میدان میوه در ماه‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع قیمت تمام‌شده را بالا برده است. همچنین وجود واسطه‌های متعدد در مسیر توزیع باعث می‌شود میوه با چند دست چرخیدن به مغازه برسد و هر مرحله، قیمت را بالاتر ببرد.