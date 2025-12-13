پس از آنکه ۵ کشور در اعتراض به اجازه حضور رژیم صهیونیستی از سوی برگزارکنندگان یوروویژن ۲۰۲۶، این رقابت را تحریم کردند، برنده یوروویژن سال پیش، جایزه‌اش را پس داد. خواننده سوئیسی که پیروز فینال بزرگ مسابقه آواز یوروویژن در مالمو سوئد شده بود، در بیانیه‌ای گفت جام پیروزی ۲۰۲۴ خود را پس خواهد داد زیرا به اسرائیل اجازه داده شده در دوره بعدی این مسابقه موسیقی پاپ شرکت کند. اتحادیه پخش اروپا که یوروویژن را برگزار می‌کند، هفته گذشته به اسرائیل اجازه داد تا در رویداد سال آینده در اتریش شرکت کند و این موجب شد اسپانیا، هلند، ایرلند و اسلوونی اعلام کنند که این مسابقه را تحریم خواهند کرد. پس از آن هم ایسلند به عنوان پنجمین کشور اوایل هفته پیش اعلام کرد، در این مسابقه شرکت نخواهد کرد.

چارلی مک‌گتیگان، هنرمند ایرلندی نیز که در مسابقه یوروویژن ۱۹۹۴ برنده شد، گفت که او نیز قصد دارد جام برنده خود را پس دهد.