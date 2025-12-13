فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
جبلی: نظارت بر فضای مجازی و نمایش‌خانگی بدون قانون کافی، غیرممکن است

رئیس رسانه ملی تصریح کرد: خلأ قانونی باعث شده که تخلفات در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی افزایش یابد و نهادهایی مثل ساترا نتوانند به‌طور مؤثر با آنها مقابله کنند.
پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما در پاسخ به سؤالی درباره خلأهای قانونی مجلس و تعیین تکلیف آن، به تسنیم گفت: ما به‌عنوان تنظیم‌گر، باید بر محتوای این رسانه‌ها نظارت کنیم، اما ابزارهای اجرائی لازم برای برخورد با تخلفات در دست ما نیست. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در حال حاضر این است که نظارت کافی بر فضای مجازی و نمایش خانگی نداریم. قوانینی که به‌طور خاص به نظارت بر این فضاها پرداخته باشد، باید تکمیل شوند. این خلأ قانونی باعث شده که تخلفات در این حوزه‌ها افزایش یابد و نهادهایی مثل ساترا نتوانند به‌طور مؤثر با آنها مقابله کنند. تا زمانی که ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم نظارت کاملی بر محتوای این فضاها داشته باشیم.

