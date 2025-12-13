کد خبر: ۳۲۴۱۸۰
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
حضور خانواده شهیدان سلامی و امیرعبداللهیان در «سینماحقیقت»
سومین روز از نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» جمعه ۲۱ آذر، با حضور چهرهها و میهمانان شاخص حالوهوایی متفاوت به خود گرفت.
خانواده شهید حسین امیرعبداللهیان و همسر سردار شهید سلامی با حضور در خانه جشنواره، به تماشای فیلم نشستند و میهمان دفتر دبیر جشنواره بودند.
در این روز همچنین از خانواده شهید سیدرضی، شهید نصیری و فرزندان شهدای باکری و همت که برای تماشای مستندهای «جای خالی فرهاد»، «کد۷۰۰» و «آبراه کوچکی در میان هور» به پردیس ملت آمده بودند، با اهدای گل تقدیر شد.