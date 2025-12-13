فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۸۰
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حضور خانواده شهیدان سلامی و امیرعبداللهیان در «سینماحقیقت»

سومین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» جمعه ۲۱ آذر، با حضور چهره‌ها و میهمانان شاخص حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت.
خانواده شهید حسین امیرعبداللهیان و همسر سردار شهید سلامی با حضور در خانه جشنواره، به تماشای فیلم نشستند و میهمان دفتر دبیر جشنواره بودند.
در این روز همچنین از خانواده شهید سیدرضی، شهید نصیری و فرزندان شهدای باکری و همت که برای تماشای مستندهای «جای خالی فرهاد»، «کد۷۰۰» و «آبراه کوچکی در میان هور» به پردیس ملت آمده بودند، با اهدای گل تقدیر شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند