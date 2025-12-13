اوراسیا بستر همکاری بزرگ اقتصادی میان تهران و آستانه است
رئیسجمهور در گفتوگو با شبکه کاز اینفروم قزاقستان، اوراسیا را بستر بزرگ همکاری اقتصادی میان تهران و آستانه دانست و بر تسهیل روادید و توسعه مسیرهای لجستیکی برای گسترش روابط تجاری و فرهنگی دو کشور تأکید کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در جریان سفر خود به قزاقستان در گفتوگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی کاز اینفروم این کشور شرکت کرد و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای سخن گفت. رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی درباره توسعه تجارت میان ایران و قزاقستان گفت: طبیعتاً در قدم اول ارتباطات ما مهمترین مسئله است؛ اینکه بتوانیم روابطمان را تقویت کنیم تا به آن اهدافی که شما اعلام کردید، برسیم. برای اینکه بتوانیم این ارتباطات سیاسی را افزایش دهیم و رفتوآمدهایمان را بیشتر کنیم، طبیعتاً نیاز به صدور آسان روادید داریم که باید بین دو کشور انجام شود تا مردمانشان راحت با همدیگر ارتباط داشته باشند؛ در مسائل سیاسی، امنیتی، تجاری، علمی، فرهنگی. پزشکیان درباره عضویت ایران در اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا افزود: ما الان جزو ناظرین در اوراسیا قرار گرفتیم و این مسئله مصوب شده و ما حضور داریم. پیمان اقتصادی که در اوراسیا وجود دارد، بستر همکاری را برای دو کشور و دیگر کشورهایی که در این پیمان هستند، باز میکند. بازار بسیار بزرگی در ایران برای قزاقستان وجود دارد که نزدیک ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و طبیعتاً برای ایران هم در قزاقستان و کشورهای اوراسیا این بستر وجود دارد. این روند چون تعرفهها را حذف میکند، میتواند اقدام بسیار مؤثری برای تاجرها و صنعتگران و تولیدات بین دو کشور باشد.
وی درخصوص پروژه شمال ـ جنوب و ایجاد پایانه لجستیکی در جنوب ایران اظهار داشت: اگر بتوانیم مسیر راهآهن خودمان را از قزاقستان به سمت بنادر توسعه بدهیم و در بندر یک مرکز لجستیکی برای کشور دوست و برادرمان قزاقستان داشته باشیم، اهداف اقتصادی و فرهنگی راحتتر محقق میشود. ما آمادگی داریم با کشور برادر و دوستمان اقدامات لازم را برای ایجاد این مسیرها تا خلیجفارس، دریای عمان و اقیانوس هند انجام دهیم. رئیسجمهور درباره همکاریهای ایران و قزاقستان در دریای خزر خاطر نشان کرد:کنوانسیون خزر یک چارچوب مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر است. ما کشورهای حاشیه دریای خزر باید با هم تعامل کنیم تا محیط زیست، آبها و پایداری در روندهای تجاری و اقتصادی حفظ شود. اگر در چارچوبی روشن تعامل کنیم، میتوانیم دریای خزر را برای زندگی، محیط زیست و فعالیتهای اقتصادی حفظ کنیم.
وی افزود: حفظ دنیا و نسلهای آینده زمانی ممکن است که کارشناسان و صاحبنظران بتوانند در بحثهای محیط زیستی، به زبان و نگاه مشترک برسند و در این چارچوب اقدامات بعدی را انجام دهند. اگر نتوانیم با طبیعت در این چارچوب رفتار کنیم، تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک صدمات زیادی ایجاد خواهد کرد. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تسهیل روابط گردشگری و تجاری ابراز داشت: ما بسیار به این روند علاقهمندیم. معتقدم ما کشورهای همسایه، با پیوندهای فرهنگی مشترک و طولانی که از گذشته با هم داشتهایم، باید رفت و آمد آسانتری با هم داشته باشیم، تا بتوانیم در پیشرفت یکدیگر به هم کمک کنیم. وی همچنین درباره همکاریهای علمی و پزشکی میان دو کشور اظهار داشت: ما در پزشکی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و فناوریهای پزشکی تا حد زیادی نیازهای خود را برطرف کردهایم. میتوانیم مهارتها و توانمندیهای خود را به کشور عزیز قزاقستان و سایر کشورهای اسلامی منتقل و همکاریهای علمی و پزشکی را تقویت کنیم.
رئیسجمهور ایران در پایان درباره نقش قزاقستان در منطقه عنوان کرد: قزاقستان در حال توسعه سریع است و در مسیر ابریشم قرار گرفته و میتواند چهارراه ارتباط شرق و غرب باشد. قزاقستان میتواند ارتباطات فرهنگی، علمی، هنری، سیاسی و اجتماعی را تسهیل کند و هاب این ارتباطات باشد تا مسیرها تسهیل شود و این میتواند در نزدیک کردن نگاهها به یکدیگر و افزایش توسعه و ایجاد آرامش اثرگذار باشد.
سفر به قزاقستان و ترکمنستان دستاوردهای خوبی داشت
همچنین رئیسجمهور در بدو ورود به تهران در تشریح دستاوردهای سفر به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان اظهار داشت: توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاستهای محوری این دولت است و در همین راستا گفت وگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم، ۱۴ سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم، تجار و فعالان اقتصادی ما با تجار این کشور گفت وگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد، در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفت وگوهای خوبی صورت گرفت.
پزشکیان با اشاره به بازدید از یکی از بیمارستانهای پیشرفته قزاقستان اظهار داشت: گفت وگوهای خوبی در این بیمارستان در زمینه تعاملات پزشکی و پزشکی دیجیتال داشتیم و توافقاتی در این زمینه صورت گرفت، اسناد همکاری امضا شده بین دو کشور هم به نفع ما و قزاقستان و هم به نفع همه کشورهای منطقه و حوزه خزر است.
رئیسجمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در عشق آباد ترکمنستان نیز گفت: در ترکمنستان رؤسای کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند، در دیدارهای جداگانه با قربانقلی بردی محمداف، رهبر و سردار بردی محمداف رئیسجمهور ترکمنستان گفت وگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم، در ادامه همچنین با برخی از رؤسای جمهور و نخستوزیران کشورهای حاضر در این اجلاس گفت وگو کردیم.
پزشکیان به دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه اشاره کرد و افزود: با رئیسجمهور روسیه گفت وگوی مفصلی درمورد برنامههای راهبردی و توافقات دو کشور انجام شد و این توافقات را مرور کردیم و تاکیدات به وزرای مربوطه برای عملیاتی شدن توافقات انجام شد. همچنین با نخستوزیر پاکستان، رئیسجمهور عراق و نخستوزیر میانمار نیز درخصوص مسائل مورد علاقه گفت وگو کردیم.
رئیسجمهور با اشاره به فرصت خوب ایجاد شده در این سفرها برای دیدار و گفتوگو با سران و مقامات کشورهای مختلف،گفت: نتیجه سفر این است که ارتباط ما روز به روز با همسایگان عمیقتر میشود، تفاهمات افزایش مییابد و مشکلاتی که پیش روی ماست با تعامل و همکاری و روندی که در پیش است بهتر حل خواهد شد.