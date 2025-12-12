بقایی: تصرف شناور حامل نفت ونزوئلا دزدی دریایی دولتی است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام نیروی دریایی آمریکا در تعرض به یک شناور تجاری حامل نفت ونزوئلا و تصرف آن را محکوم کرد و مصداق بارز «دزدی دریایی دولتی» خواند.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد روز جمعه ۲۱ آذرماه اقدام نیروی دریایی آمریکا در تعرض نظامی به یک فروند شناور تجاری حامل نفت ونزوئلا در نزدیک سواحل این کشور و تصرف آن را به‌عنوان مصداق بارز «دزدی دریایی دولتی» توصیف و آن را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اقدام آمریکا در توقیف و تصرف شناورهای تجاری متعلق به سایر کشورها، بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بین‌الملل و نقض فاحش اصول ناظر بر امنیت و ایمنی دریانوردی بین‌المللی است. بقایی تاکید کرد که استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریم‌های غیرقانونی آن برای توجیه چنین اقدامی به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و مجرمانه این «سرقت مسلحانه در دریا» را تغییر دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای استمرار چنین رفتارهای زورمدارانه‌ای بر صلح، امنیت و تجارت بین‌الملل، مسئولیت همه دولت‌ها و نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی را برای مخالفت با چنین اقدامات غیرقانونی و پاسخگوکردن آمریکا خاطرنشان کرد.

برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران

با حضور کشورهای همسایه افغانستان

بقایی همچنین شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفت‌وگو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد.

به گفته بقایی این نشست منطقه‌ای در هفته جاری با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار خواهد شد.