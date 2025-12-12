فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
رونمایی از نقاشی جدید حسن روح‌الامین با عنوان «مادر غنچه‌ها»

همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز مادر، تازه‌ترین اثر حسن روح‌الامین با عنوان «مادر غنچه‌ها» رونمایی شد. این اثر روایت بصری تازه‌ای از مقام والای مادری و جایگاه حضرت زهرا (س) ارائه می‌دهد.
روح‌الامین در توضیح این تابلو نوشته است: «تابلو نقاشی مادر غنچه‌ها جشن تولد ناچیزی است با رنگ، از طرف ما بندگاه کمترین به پیشگاه ملک پاسبان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مادر مکرمه حضرت خیر النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها به امید گوشه چشمی».

