دستاوردهای درخشان بانوان جامعه پزشکی در 4 دهه اخیر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پیامی به مناسبت روز گرامیداشت مقام زن، دستاوردهای درخشان بانوان جامعه پزشکی در چهار دهه اخیر را برگ زرینی در تاریخ سلامت کشور دانست.
به گزارش کیهان، محمد رئیسزاده در پیامی به مناسب روز گرامیداشت مقام زن، اظهار داشت: دستاوردهای درخشان بانوان جامعه پزشکی در چهار دهه اخیر، برگ زرینی در تاریخ سلامت این سرزمین کهن و سرافراز است که در طول تاریخ بینظیر مینماید.
رئیسزاده مواردی از این دستاوردها را به این شرح برشمرد:
- افزایش ۴۰ برابری تعداد پزشکان متخصص زن از حدود ۷۷۴ نفر در اوایل دهه ۶۰ به حدود ۳۰ هزار نفر در حال حاضر.
- افزایش پزشکان خانم دارای فوقتخصص از تنها ۳ نفر در اوایل دهه ۶۰ به حدود ۱۷۰۰ نفر.
- انجام بیش از ۹۵ درصد زایمانها در شرایط مطلوب بهداشتی.
- کاهش میزان مرگ و میر مادران باردار به حدود یکدهم آمار جهانی.
- ارائه میلیونها خدمت تخصصی بهداشتی و درمانی در ماه به مردم
- حضور پرافتخار در عرصههای پژوهشی، آموزشی و کسب عالیترین مدارج علمی دنیا.
وی افزود: این موفقیتهای بیسابقه، که در تاریخ تمدن پزشکی ایران کمنظیر است، حاصل فرصتهای برابر آموزشی، نگاه ویژه به سرمایه انسانی زنان و در عین حال تلاش، پشتکار، توانمندی و عشق بیشائبه بانوان شایسته این مرز و بوم است. امروز آنان نهتنها در حرفه خود میدرخشند، بلکه در عرصههای مدیریتی، پژوهشی و آموزش نسل آینده نیز پیشتاز
هستند.