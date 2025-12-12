تقدیر از گروههای جهادی و فعالان اجتماعی همکار با «بنیاد برکت»
همزمان با برگزاری اختتامیه نمایشگاه پروژههای بنیاد برکت، از برگزیدگان ملی رویداد «نشان برکت» تقدیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با آغاز هجدهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از برگزیدگان ملی رویداد «نشان برکت» تقدیر شد. این رویداد در راستای تکریم و حمایت از گروههای مردمی، جهادی و فعالان اجتماعی همکار با بنیاد برکت، در سطح استانی و ملی برگزار گردید.
در این آیین، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به شبکه گسترده بنیاد، اظهار داشت: بنیاد برکت نزدیک به ۴ تا ۵ هزار
شبکه مستقیم در سراسر کشور دارد که شامل شبکه تسهیلگران، شبکه محلات، شبکه مناطق و سایر حوزهها میشود. حدود ۵ تا ۶ هزار نفر، بدون هیچ چشمداشتی، در این شبکهها فعالیت میکنند.
سید امیرحسین مدنی افزود: در سال گذشته با شش هزار و 700 مجموعه جهادی همکاری داشتهایم و نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان پروژه را با این گروهها پیش بردهایم. این رویکرد، سیاست قطعی بنیاد برکت است و تمام اقدامات باید با مشارکت مجموعههای مردمی انجام شود.
مدنی ادامه داد: امیدواریم در سالهای آینده اعتماد بیشتری به مجموعههای مردمی داشته باشیم و بتوانیم با همکاری آنها، چالشهای کشور را پشت سر بگذاریم.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه طرحهای شاخص بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افتتاح شد. در این نمایشگاه مجموعهای از طرحهای منتخَب بنیاد شامل «برگزیدگان نشان برکت»، «راویان همدلی» و «الگوهای پیشرفت منطقهای» معرفی و ارائه گردید. هدف از این رویداد، نمایش دستاوردها و ارائه نمونههای عملی در زمینه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق هدف بود.