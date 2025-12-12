فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به یک میلیون نفر در 230 مرکز پزشکی هسته‌ای کشور طی سال

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حدود ۲۳۰ مرکز پزشکی هسته‌ای فعال در کشور داریم که به حدود یک میلیون بیمار در سال خدماتی تشخیصی و درمانی ارائه می‌دهند.
داود بیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی جزو اولین مراکز پزشکی هسته‌ای کشور است و شاهد افتتاح دستگاه سیکلوترون و خط تولید رادیوداروهای FDG در بیمارستان شریعتی بودیم که برای تشخیص بیماری‌های سرطانی استفاده می‌شود. وی افزود: حدود ۲۳۰ مرکز پزشکی هسته‌ای فعال در کشور داریم که به حدود یک میلیون بیمار در سال خدماتی تشخیصی و درمانی ارائه می‌کنند.

