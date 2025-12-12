آغاز اجرای نسخه جدید پزشکی خانواده در 5 شهرستان
معاون بهداشت وزارت بهداشت از آغاز اجرای نسخه «03» برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در پنج شهرستان پیشرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رئیسی در جلسه هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با اشاره به شاخصهای دشوار کنترل بیماریهای غیر واگیر از جمله دیابت و فشارخون گفت: دو شاخص کلیدی کنترل دیابت و فشارخون بهطور مستقیم بر عهده ما و شماست و تحقق آنها نیازمند تغییرات اساسی در نحوه ارائه خدمت، شناسایی، پایش و کنترل بیماران است.
رئیسی افزود: شهرستانهای آققلا، مرند، خدابنده، قائنات و بابل به عنوان شبکههای پیشرو برای اجرای نسخه جدید انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی متعدد و همکاری فعال سازمانهای بیمهگر پایه، آمادهسازی نسخه 03 را ممکن کرد. انتخاب این پنج شبکه با هدف ایجاد الگو و جلوگیری از تکرار تجربههای گذشته صورت گرفته است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: یکی از مهمترین درسهای گذشته جداسازی پرداخت پزشک و مراقب سلامت بوده است؛ 70 درصد مشکلات اجرای گذشته ناشی از وابستگی پرداختها بود. در مدل جدید، پرداختها مستقیم به حساب پزشک و مراقب سلامت واریز میشود تا زمینه سوءاستفاده و نارضایتی کاهش یابد.
رئیسی جزئیات نظام پرداخت نسخه 03 را شامل سه بخش عنوان کرد: پرداخت ثابت، پرداخت مبتنی بر شاخصهای منطقی و جمعیتی و پرداخت مبتنی ارزش که شامل پرداخت مبتنی بر عملکرد مبتنی(کیفی و کمی) تا عدالت و کیفیت خدمات افزایش یابد.
وی زیرساخت الکترونیک را شرط اصلی اجرای نسخه 03 دانست و گفت: سه جزء اصلی این زیرساخت شامل نوبتدهی، ارجاع و بازخورد است که باید اتصال سطوح یک، دو و سه را بهطور کامل برقرار کنند تا مسیر ارجاع دقیق کنترل شود.
اجرای سه مرحلهای و پوشش 59 شهرستان
معاون وزیر بهداشت درباره زمانبندی اجرای برنامه گفت: به جز پنج شهرستان به عنوان پیشرو، 59 شهرستان دیگر در سه مرحله وارد برنامه میشوند: مرحله اول
20 شهرستان، مرحله دوم 20 شهرستان و مرحله سوم
19 شهرستان. رئیسی توضیح داد که در مدل جدید بیمهها با شبکههای بهداشت و شبکهها با تیمهای سلامت قرارداد میبندند تا مشکلات قرارداد مستقیم بیمه با پزشک که سابقاً موجب سوءاستفاده و نارضایتی میشد، رفع شود. البته دو شهرستان از پنج شهرستان نیز در بخش خصوصی در صورت تمایل بیمهها در ارائه دهندههای خدمت در صورت جداسازی پرداخت یا سرانه پزشک از مراقب نیز عقد قرارداد خواهند داشت.
وی تاکید کرد: انتظارات رئیسجمهور و وزیر بهداشت روشن است: اجرای کامل، یکپارچه و عادلانه پزشکی خانواده. ما نیز متعهدیم که منابع پایدار را تأمین و تخصیص بموقع را پیگیری کنیم و همچنین پرداخت به روز، کامل و انگیزهدهنده نیز جزو شروط اجرای این برنامه است.