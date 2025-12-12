خوشحالی مردم از افزایش سطح آب دریاچه ارومیه پس از بارندگیهای اخیر
پس از بحران کمآبی، دریاچه ارومیه با ورود بارشها دوباره زنده شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دریاچه ارومیه که طی سالهای اخیر با بحران کمآبی روبهرو شده بود، پس از ورود سامانه بارشی از غرب و شمالغرب کشور و انجام عملیات بارورسازی ابرها در استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی و کردستان، شاهد افزایش چشمگیر آب شد.
تصاویر قبل و بعد از پرشدن دریاچه توسط مردم در شبکههای اجتماعی منتشر شد و بسیاری آن را نعمتی از سوی خداوند و معجزهای طبیعی خواندند. این ویدیوها با سرعت زیادی در فضای مجازی دست به دست میشوند.
پیشتر بررسی دادههای منتشرشده از روند تغییرات تراز دریاچه ارومیه طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴، نشاندهنده وضعیت بحرانی این دریاچه بود. سطح آب دریاچه که در سال ۱۳۷۴ حدود ۱۲۷۸.۲۴ متر بود، طی سه دهه گذشته روندی مداوم نزولی داشته و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۶۹.۸۲ متر رسیده است؛ رقمی که تنها اندکی بالاتر از «تراز کف دریاچه» محسوب میشود.
دادهها نشان میدهد پس از افت شدید در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، اجرای «طرح ملی نجات دریاچه ارومیه» توانست روند کاهش را برای مدت کوتاهی متوقف کرده و در سال ۱۳۹۶ سطح دریاچه را به ۱۲۷۱.۶۷ متر برساند. با این حال، از سال ۱۳۹۸ به بعد، روند نزولی دوباره شدت گرفته و آخرین اندازهگیریها حاکی از آن است که سطح دریاچه در سال ۱۴۰۴ بیشترین افت سه دهه اخیر را تجربه کرده است.
در واکنش به شرایط فعلی و با ورود سامانه بارشی از غرب و شمالغرب کشور، عملیات بارورسازی ابرها در استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی و کردستان انجام شد تا با افزایش بارش در مناطق حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به بهبود وضعیت این دریاچه نیمهجان کمک شود.
مسعود حسنزاده، کارشناس حوزه محیطزیست معتقد است که بارورسازی ابرها میتواند به افزایش میزان بارش در کوتاهمدت کمک کند، اما این اقدام به تنهائی قادر به جبران افت طولانیمدت تراز دریاچه نیست. وی تأکید میکند که مدیریت پایدار منابع آب، کاهش برداشتهای غیرمجاز و احیای اکوسیستمهای پیرامون دریاچه، اقدامات ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران است.