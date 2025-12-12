فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۱۹
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۹
سرویس کیهان » اخبار
سخنگوی وزارت صمت وعده داد

خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور در راه بازار

سخنگوی وزارت صمت گفت: تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن، فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملیاتی خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس؛ عزت‌الله زارعی درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد: فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگری‌ها تسهیل شده و پس از دریافت کد رهگیری، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد. او با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گفت: بخشی از اقدامات مربوط به کنسولگری‌های ایران در کشور‌های مختلف است و بخش دیگر نیازمند مصوبه دولت درخصوص تعرفه‌های واردات بود. سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه مصوبه هفته گذشته در هیئت دولت تصویب شده و تعرفه‌های خودروهای مشمول طرح به‌طور دقیق مشخص شده است، افزود: در آیین‌نامه بند «ر» موضوع تعرفه‌ها به‌صورت دقیق ذکر نشده بود و گمرک خواستار تعیین جزئیات تعرفه‌ای شده بود. بر همین اساس، وزارت صمت پیشنهاد مربوطه را به دولت ارائه کرد و مصوبه لازم دریافت شد. زارعی همچنین از راه‌اندازی سامانه ویژه‌ای برای این طرح خبر داد و گفت: متقاضیان با ثبت‌نام در این سامانه، کد رهگیری دریافت می‌کنند تا هویت آن‌ها به‌عنوان ایرانیان مقیم خارج مشخص شود و بتوانند از طریق همین کد در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش خودرو را انجام دهند. او با اعلام اینکه با تصویب تعرفه‌ها موانع اجرائی برطرف شده است، پیش‌بینی کرد: تا قبل از پایان سال، و حتی زودتر از آن، فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملیاتی خواهد شد. 

