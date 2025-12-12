فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
پیروزی استقلال و شهرداری گرگان در دو دیدار معوقه لیگ برتر بسکتبال

دیدارهای معوقه هفته‌های نهم و دهم لیگ برتر بسکتبال برگزار شد و طی آن تیم‌های استقلال و شهرداری گرگان صاحب برتری شدند.
دو دیدار معوقه از هفته‌های نهم و دهم لیگ برتر بسکتبال پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد. در جریان این دیدارها استقلال در رقابت با طبیعت پیروز شد و روند دیدارهای بدون باختش را ادامه داد. ارسلان کاظمی از تیم استقلال با ۱۴ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ بلاک و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن این دیدار بود. همچنین در ماهشهر تیم شهرداری گرگان در رقابت با پترونوین به برتری دست یافت. امیرحسین یازرلو از تیم شهرداری گرگان با ۱۳ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ توپ ربایی و کارایی ۱۶ بهترین بازیکن زمین بود. نتایج دیدارهای معوقه لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
* طبیعت اسلامشهر ۷۰.............................................................................................................. استقلال تهران ۸۰
* پترونوین ماهشهر ۶۲............................................................................................................ شهرداری گرگان ۷۳

