تبادل سنگین آتش بین تایلند و کامبوج 20 نفر کشته و260 نفر زخمی شدند
درگیریهای مرزی بین تایلند و کامبوج در امتداد مرز دو کشور طی
5 روز گذشته دهها کشته و صدها زخمی برجای گذاشته است.
در حالی که ترامپ مدعی شده بود با یک تلفن دوباره بین تایلند و کامبوج آتشبس برقرار خواهد کرد اما ظاهراً خبری از آتشبس نیست و درگیریهای مرزی بین دو طرف همچنان ادامه دارد. آنطور که رویترز نوشته است درگیریهای مرزی تایلند و کامبوج در امتداد مرز ۲ کشور در 5 روز گذشته دستکم ۲۰ کشته و بیش از ۲۶۰ زخمی برجای گذاشته و به تبادل آتش سنگین توپخانه و موشکی در چندین نقطه انجامیده است. دیروز وزارت دفاع کامبوج در بیانیهای، تایلند را به «تجاوز مسلحانه و هدف قراردادن مناطق غیرنظامی» متهم و اعلام کرد که نیروهای این کشور در برابر آنچه «اقدامات تجاوزکارانه» میخواند، ایستادگی خواهند کرد. در مقابل، ارتش تایلند نیز با رد این اتهامات، اعلام کرده است که در چارچوب «حق دفاع مشروع» از حاکمیت و امنیت ملی خود اقدام کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز این تحولات در شرایطی رخ میدهد که «آنوتین چارنویراکول» نخستوزیر تایلند با تایید پادشاه این کشور دیروز(جمعه) پارلمان را منحل کرد؛ اقدامی که راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اوایل سال آینده میلادی هموار میکند و بر فضای سیاسی و امنیتی این کشور سایه انداخته است. ناظران معتقدند همزمانی بحران مرزی با تحولات داخلی، بر عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی در تایلند افزوده و میتواند مسیر تحولات آینده این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نخستوزیر تایلند اعلام کرده است که قرار است با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره تشدید درگیریهای مرزی با کامبوج گفتوگو کند. به گفته وی، تماس تلفنی با ترامپ صرفا برای ارائه «آخرین اطلاعات» درباره وضعیت درگیریها خواهد بود و تصمیمگیری درباره گامهای بعدی در این بحران، در حیطه اختیارات دولت و ارتش تایلند قرار دارد. تلاش ترامپ برای تماس با مقامهای تایلند و کامبوج در حالی است که وزیر امورخارجه تایلند روزهای گذشته، اعلام کرد: «در درگیری فعلی هیچ جایی برای دیپلماسی وجود ندارد.»