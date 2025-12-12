پیشبینی پیامبر(ص) درباره آینده ایرانیان(حکایت خوبان)
امام علی(ع) در یک روز جمعه بر روی منبر خطبه میخواند. «اشعث ابن قیس کندی» که از سرداران معروف عرب بود، آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین! این سرخرویان (ایرانیان) جلوی روی تو بر ما غلبه کردهاند، و تو جلوی اینها را نمیگیری. سپس در حالی که خشم او را گرفته بود، گفت: امروز من نشان خواهم داد که عرب چهکاره است؟ علی(ع) فرمود: این شکمگندهها خودشان روزها در بستر نرم استراحت میکنند و آنها (موالی و ایرانیان) روزهای گرم به خاطر خدا فعالیت میکنند، و آنگاه از من میخواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم. قسم به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید، از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: به خدا همچنان که در ابتدا شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد، بعدها ایرانیان شما را با شمشیر به خاطر اسلام خواهند زد.(1)
