کد خبر: ۳۲۴۰۹۰
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
علت مبارزه برای پالایش زبان فارسی از لغات عربی(سلوک عارفانه)


خیال نکنید اینها حامی زبان فارسی هستند! خیر، قضیه برعکس است. اینها دشمن زبان فارسی موجودند، و می‌خواهند کاری بکنند که این زبان فارسی موجود به کلی از میان برود... چون این زبان فارسی موجود هر جایش را که دست می‌اندازند، می‌بینند که رنگ اسلامی دارد. می‌بینند اصلاً نمی‌شود این زبان فارسی باشد و شاهکارهای این زبان فارسی موجود باشد و با اسلام بشود مبارزه کرد. اشتباه است اگر خیال می‌کنید، این مبارزه، مبارزه با زبان عربی است، نخیر مبارزه با همین زبان فارسی موجود است. آنها بهتر از شما می‌دانند که این زبان یک زبان اسلامی است و این زبان خدمتگزار اسلام بوده است، و این زبان رنگ اسلامی دارد.(1)
1- اسلام و ملی‌گرایی، شهید مرتضی مطهری(ره)، بینش مطهر، ج22، ص139

