دیدهبان بیدار و آرایش تصویری
رسول شمالی ورزنده
رسانه ملی امروز نه فقط یک دستگاه خبری، بلکه قرارگاه مقدم جبهه فرهنگی و هنری مقاومت است؛ حقیقتی که خشم امپراتوری دروغ را برانگیخته
است.
نقش بیبدیل سازمان صداوسیما در انعکاس لحظهبهلحظه حماسههای جبهه مقاومت و افشای چهره واقعی و خونخوار رژیم موقت صهیونیستی، چنان ضربه کاری و سنگینی بر پیکره ماشین تبلیغاتی استکبار وارد کرد که دشمن صهیونی در اقدامی جنونآمیز و با چراغ سبز آمریکا، در جریان «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» به خاک میهن اسلامی تجاوز کرد.
در محاسبات غلط اتاقهای فکر صهیونیستی، «ساختمان شیشهای» جامجم یکی از اهداف راهبردی بود؛ اما جهانیان در لحظه حمله، شاهد وقوع یک معجزه رسانهای بودند. درست در زمانی که دشمن گمان میکرد صدای حق را خاموش کرده است، پخش زنده و مقتدرانه برنامههای رسانه ملی حتی برای ثانیهای دچار وقفه نشد. این «پایداری روی آنتن»، دشمن را عصبانیتر و رسواتر از پیش کرد و به دنیا ثابت نمود که تنها تریبون امن و صدای رسای مظلومان جهان، امواج رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران است.
فصل جدید تولیدات نمایشی؛ از «سیمرغ» تا «سیمافیلم» امروز اما رسانه ملی از فاز «دفاع خبری» عبور کرده و وارد فاز «آفند هنری» شده است. ما اکنون شاهد یک تحول بنیادین در ساختار برنامهسازی پس از حماسه ۱۲ روزه هستیم. مراکز راهبردی تولید فیلم و سریال همچون «مرکز سیمرغ سیما» و «سیمافیلم» و همچنین صداوسیمای مراکز استانها، آرایش جنگی جدیدی به خود گرفتهاند.
خبرهای خوشی از راهروهای تولید به گوش میرسد؛ مرکز سیمرغ سیما چندین مجموعه داستانی در ژانر دفاع مقدس و با محوریت وقایع جنگ ۱۲ روزه را در دست نگارش و تولید دارد. همزمان، سیمافیلم نیز فیلمنامههایی استراتژیک را آماده کرده که برخی در مرحله پیشتولید و تولید قرار دارند. این حجم از تمرکز بر تولیدات نمایشی، مستند و ترکیبی نشان میدهد که رسانه ملی جبهه جدیدی را برای ثبت هنری تاریخ مقاومت گشوده است تا روایت فتح را با زبان هنر برای نسلهای آینده ماندگار کند.
شکست امپراتوری دروغ در جنگ روایتها در سوی دیگر میدان، بنگاههای لجنپراکن فارسیزبان همچون تلویزیون تروریستی اینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا و دیگر پادوهای رسانهای غرب، جنگ نرمی را که سالها پیش آغاز کرده بودند، با شدت و وقاحت بیشتری دنبال میکنند. دشمنانی که در میدان نبرد سخت و در همبستگی ملی ایرانیان طی جنگ ۱۲ روزه سیلی محکمی خوردهاند، هنوز درس عبرت نگرفته و با پمپاژ اخبار جعلی و اتکا به عناصر نفوذی، سودای خام آشوبطلبی و سوریهسازی ایران را در سر میپرورانند.
اما آنها از درک این واقعیت عاجزند که ملت بصیر ایران، با وجود گلایههای معیشتی، هرگاه پای تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب در میان باشد، متحدتر از همیشه در برابر دشمن صفآرایی میکنند. رؤیای براندازی و تجزیه ایران، آرزویی است که دشمنان این آب و خاک با خود به گور خواهند برد.
رسانه ملی؛ صدای مشترک آزادیخواهان جهان امروز اعتماد افکار عمومی به رسانه ملی، نشان از جایگاه این سازمان به عنوان «رسانه حقیقت» دارد. تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی در سراسر جهان گواهی بر این مدعاست که روایتگری صادقانه صداوسیما توانسته است حصار سانسور غرب را بشکند و وجدانهای بیدار را در برابر جنایات رژیم کودککش به خروش آورد.
رژیم جعلی اسرائیل و حامیان آمریکاییاش امروز بیش از آنکه از موشکهای ما بترسند، از «تصویر» و «صدای» ما وحشت دارند. آنها تلاش کردند صدای حقیقت را با بمب خاموش کنند، اما این صدا رساتر شد. وجود چنین رسانهای برای ملتهای مظلوم یک نعمت الهی است؛ رسانهای که امروز نه فقط متعلق به ایران، بلکه متعلق به تمام جبهه جهانی مقاومت است.