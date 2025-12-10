پیشبینی جان مرشایمر از فرجام جنگ اوکراین: «راهحل سیاسی جواب نمیدهد، جنگ ادامه مییابد»
جان مرشایمر متخصص برجسته روابط بینالملل پیشبینی کرد مذاکرات آتشبس کنونی در جنگ اوکراین به نتیجه نمیرسد و «متاسفانه» تنها جنگ است که تکلیف دو طرف را مشخص خواهد کرد.
برخی کارشناسان رئالیست روابط بینالملل وقتی به بررسی ریشههای جنگ اوکراین میپردازند، «اشتباه اوکراین در تقابل با همسایه قدرتمند» و «تلاش برای تضمین امنیت با عضویت در ناتو» را برجسته میکنند. با به قدرت رسیدن غربگراها در اوکراین در سال 2014 تلاش این کشور برای پیوستن به ناتو برای تضمین امنیت، با تشویق غرب وارد مرحله تازهای شد. نظریهپردازان برجسته رئالیسم در آمریکا مثل «مرشایمر» و «استفان والت» همان زمان هشدار دادند که ادامه تحریک اوکراین برای عضویت در ناتو با واکنش شدید پوتین مواجه خواهد شد، چراکه اوکراین به منافع حیاتی روسیه گره خورده است. سال 1994میلادی، «زبیگنیو برژینسکی» گفته بود: «روسیه بدون اوکراین دیگر امپراتوری به حساب نمیآید». به همین دلیل روسیه تحمل عضویت اوکراین در ناتو را در نزدیکی مرزهای خود نداشت. اوکراین عمق استراتژیک روسیه بود و افتادن آن به دست غرب موقعیت ژئوپولیتیکی روسیه را بهشدت تحت تأثیر قرار میداد. به گفته مرشایمر عدم توجه به این حساسیتها بود که پوتین را واداشت سال 2022 (اسفند 1400) به اوکراین حمله کند.
1386 روز از جنگ اوکراین میگذرد جنگ باعث شده کل این کشور ویران شود، بیش از 10 میلیون آواره شدهاند، دهها هزار تن کشته و دهها هزار تن دیگر نیز مجروج شدهاند.بیش از 20درصد خاک این کشور نیز به اشغال روسیه درآمده است. طی هفتههای اخیر ترامپ طرح صلحی را داده است که به گفته خود غربیها براساس خواستههای روسیه نوشته شده است و طرح فروش اوکراین به روسیه محسوب میشود. براساس این طرح اوکراین برای برقراری آتشبس باید کل منطقه دونباس را به روسیه واگذار کند، هنوز زلنسکی زیربار این طرح نرفته است اروپا نیز مخالف آن است آمریکا با کنار گذاشتن اروپا زلنسکی را تحت فشار قرار داده است که طرح ترامپ را بپذیرد از سوی دیگر پوتین هم حاضر نیست از خواستههای اصلی خود که همان الحاق دونباس به روسیه است صرفنظر کند. در چنین وضعیتی مرشایمر در مصاحبهای گفته است: تکلیف روسیه و اوکراین فقط در میدان نبرد مشخص میشود!
مرشایمر در این مصاحبه با اشاره به طرح ترامپ میگوید: این طرح از همان ابتدا برای اوکراینیها و اروپاییها غیرقابل قبول بود و من هم تأکید کردم که برای روسها نیز از ابتدا چنین بوده است. مشکل این طرح این است که هیچ راهی برای رسیدن به یک توافق صلح واقعی و معنادار که هر دو طرف را راضی کند وجود ندارد؛ زیرا خواستههای روسها برای اوکراینیها، اروپاییها و حتی تندروها در ایالاتمتحده غیرقابل پذیرش است.» وی تاکید میکند: روسها نیز به سادگی حاضر نیستند از خواستههای اصلی خود کوتاه بیایند. پس هیچ راهی وجود ندارد که بتوان توافقی ترتیب داد که همه را راضی کند و جنگ را خاتمه دهد. این وضعیتی بسیار تأسفآور است اما واقعیتی است که با آن روبهرو هستیم. هیچ راهحل سیاسی برای این بحران وجود ندارد و نتیجه آن در میدان نبرد رقم خواهد خورد... بهنظر میرسد که پایان این نبرد میتواند تا حد زیادی به نفع روسها رقم بخورد.»
ناامیدی زلنسکی از بازپسگیری سرزمین
در چنین شرایطی که آمریکا اوکراین را رها کرده، اروپا هم به تنهائی قادر به حمایت از این کشور نیست و ارتش روسیه نیز هر روز در خط مقدم جنگ پیشروی میکند؛ زلنسکی در سخنانی به صراحت اذعان کرده است که کشورش قدرت بازپسگیری کریمه یا سایر سرزمینهای تحت کنترل روسیه را ندارد. طبق گزارش راشاتودی رئیسجمهور اوکراین شامگاه سهشنبه در سخنانی بیان کرد: «امروز، ما قدرت یا حمایت متحدان خود را برای بازپسگیری کریمه و سایر سرزمینهای تحت کنترل روسیه نداریم. طبق این گزارش زلنسکی درباره خواسته دیرینه خود مبنی بر عضویت اوکراین در ناتو گفت: «ما واقعا میخواهیم به ناتو بپیوندیم اما مطمئنا میدانیم که نه ایالاتمتحده و نه چندین کشور دیگر در حال حاضر اوکراین را در این ائتلاف نمیبینند» زلنسکی همچنین درباره طرح صلح بیان کرد: « اوکراین قصد دارد یک طرح صلح را به ایالاتمتحده تحویل دهد؛ این طرح در حال حاضر با شرکای اروپایی در حال نهائی شدن است» این اظهارات رئیسجمهور اوکراین درحالی عنوان شده است که روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از منابعی آگاه نوشته است دونالد ترامپ به ولودیمیر زلنسکی تنها «چند روز» فرصت داده تا به پیشنهاد صلح آمریکا که شامل تبادل سرزمین با روسیه میشود، پاسخ دهد. در این گزارش همچنین آمده است: «یک مقام آگاه با اشاره به مهلتهایی که واشنگتن برای کیف تعیین کرده، گفته است که ترامپ امیدوار است این توافق تا کریسمس منعقد شود».
هشدار لاوروف
خبر دیگر این که در ادامه هشدارهای مقامات روسیه به جنگطلبی اروپا، وزیر امورخارجه روسیه نیز گفت: همانگونه که ولادیمیر پوتین اعلام کرد، مسکو قصد جنگ با اروپا را ندارد اما به هرگونه اقدام خصمانه از جمله استقرار نیروهای نظامی اروپایی در اوکراین و مصادره داراییهای روسیه پاسخ خواهیم داد. به گزارش ایرنا به نقل از رسانههای روسیه «سرگئی لاوروف » دیروز در گزارشی به شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه افزود: اروپاییها زلنسکی را به ادامه اقدامات نظامی تحریک میکنند، اما آنها پول کافی برای آن ندارند و بنابراین تنها کاری که میتوانند انجام
دهند غارت روسیه و تصاحب ذخایر ارزی این کشور است. وی تصریح
کرد: رهبران اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا به یک خط حمایت کاملاً ناامیدکننده از زلنسکی (رئیسجمهور اوکراین) پایبند باشند و به هر طریقی تلاش میکنند تا روند حل و فصل دیپلماتیک مناقشه اوکراین را مختل کنند.وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت:
کشورهای اتحادیه اروپا نمیتوانند این واقعیت را بپذیرند که روسیه
پیروز خواهد شد و به اهداف مشروع خود دست خواهد یافت.