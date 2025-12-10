فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
صهیونیست‌ها کودک فلسطینی را اول به رگبار بستند بعد با خودرو زیرگرفتند!

دیروز نظامیان صهیونیست یک کودک فلسطینی را در شمال غزه به گلوله بستند و بلافاصله با خودروی زرهی زیر گرفتند!
خدا رحمت کند شهید سلیمانی را. می‌گفت رژیم صهیونیستی مثل سگ ‌هار است و چنانچه موقعیت را مناسب ببیند، دست به هر جنایتی می‌زند (نقل به مضمون). این رژیم از سال 2023 مشغول نسل‌کشی در غزه است و چیزی بالغ بر 25 هزار کودک و نوزاد را به شهادت رسانده است. دیروز منبعی در اورژانس و امدادرسانی غزه اعلام کرد که در تیراندازی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی خط زرد واقع در شمال غزه، یک کودک به شهادت رسیده است. بنا به گفته شاهدان عینی در شمال نوار غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت «زاهر ناصر شامیه» آتش گشوده و او را هدف قرار می‌دهند و مانع از امدادرسانی به او می‌شوند و سپس با خودروی نظامی او را زیر گرفته و به طرز فجیعی این کودک را به شهادت می‌رسانند. گفتنی است رژیم صهیونیستی مورد حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر است!

